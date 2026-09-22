АлтГПУ научит русскому языку детей и взрослых в четырех городах Таджикистана
Дошкольников подготовят к первому классу, старшеклассников — к вузу, а родителей — к диалогу с учителями
22 сентября 2026, 14:35, ИА Амител
Алтайский государственный педагогический университет запустил новые программы в российско-таджикских школах на базе Центра открытого образования. Занятия начались в Худжанде, Бохтаре, Кулябе и Турсунзаде.
В школу — без стресса
Во всех четырех городах заработала программа "Ступеньки в школу". Она рассчитана на детей-билингвов, которые готовятся пойти в школы с обучением на русском языке. Педагоги развивают у ребят русскую речь, логическое мышление, внимание, память и мелкую моторику. Дети познакомятся с основами математики и грамоты, изучат окружающий мир. Педагоги помогут преодолеть страх перед школой, чтобы малыши без стресса перешли на новый этап жизни. Занятия ведут опытные учителя начальных классов российско-таджикских школ. Всего курс охватит 200 детей.
Дорога в будущее
В Бохтаре стартовала программа "Русский язык в профессиональной коммуникации". Слушатели научатся грамотно выражать мысли в деловом и научном стилях. А в Кулябе старшеклассники начали учиться в "Школе будущего студента". За два месяца они освоят математику и русский язык, пройдут экспресс-курс по профориентации и узнают, как поступить в российские университеты.
Научат и родителей
В Турсунзаде стартовала программа "От слов к общению" для родителей. Они будут изучать русский язык и детскую психологию, чтобы активно включиться в школьную жизнь детей, увереннее общаться с учителями и администрацией школ. Вместе с педагогами школы им. Д.И. Менделеева родители разберут самые распространенные проблемы и научатся их решать.
"Второй год подряд российско-таджикские школы становятся точкой опоры Центра открытого образования АлтГПУ в деятельности по распространению лучших педагогических практик и продвижению русского языка в республике, а квалифицированные педагоги школ обеспечивают преподавание программ на высоком методическом уровне", — рассказала руководитель Центра в Таджикистане, доцент АлтГПУ Марина Небольсина.Проект реализуют АлтГПУ и фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
14:56:33 22-09-2026
Чтоб сразу подготовленные приезжали? Вы там еще и дипломы о ВО выдавать начните. Ну а чего, деньги не пахнут.
15:34:11 22-09-2026
Свои-то все проблемы в образовании порешали уже! Теперь и таджикам помочь можно. За счет наших налогов...
16:34:12 22-09-2026
Гость (15:34:11 22-09-2026) Свои-то все проблемы в образовании порешали уже! Теперь и та... А как ты будешь с таджиком в Пятёрочке разговаривать? Таджикский великороссу знать не надо.
16:20:42 22-09-2026
А потом наших опять погонят? Ножами в спину.
19:22:02 22-09-2026
А чего не в Британии?