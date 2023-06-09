АлтГТУ теперь будет сотрудничать с университетом Белоруссии

Ректоры обоих вузов рассказали, что это даст учебным заведениям

09 июня 2023, 14:28, ИА Амител

Подписание договора о сотрудничестве / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Ректор Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова Андрей Марков и ректор Гомельского государственного технического университета им. П.О. Cyxoгo (Гомель, Беларусь) Артур Путято подписали договор о сотрудничестве. Процедура прошла в онлайн-формате, сообщили в пресс-службе вуза.

"Наши университеты очень похожи по структуре и по темам научной деятельности. Миссия наших вузов – подготовка инженерных кадров для экономики наших стран. И сегодняшнее подписание соглашения, уверен, будет способствовать совместной исследовательской работе и подготовке научных проектов для участия в различных грантовых конкурсах и программах", – сказал Андрей Марков.

Артур Путято добавил: что сила вузов в том, что Россия и Беларусь – дружественные государства, с общими ценностями, историей и целями.

"Впереди нас ждет большая и очень интересная работа. Наши проректоры составят дорожную карту по направлениям работы наших университетов. Сотрудничество обязательно будет иметь практическое значение для нашей промышленности", – подчеркнул Путято.

Теперь вузы будут обмениваться профессорско-преподавательским составом и обучающимися. А также организовывать стажировки, совместную научно-исследовательскую деятельность для создания опытно-конструкторских разработок и участия в грантовых проектах. И реализовывать совместные образовательные программы.