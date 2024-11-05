Аналитик объяснил, почему индексация пенсий не увеличивает уровень жизни

По его словам, на полноценное питание у людей остается мало денег

05 ноября 2024, 17:46, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

Средняя пенсия в России после индексации на 7,5% с 1 января 2024 года составляет 23 405 рублей, но этого недостаточно для обеспечения достойного уровня жизни. Об этом "Газете.ru" сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, подчеркнув, что реальные расходы пенсионеров значительно выросли.

Антонов отметил, что основная часть пенсии уходит на оплату лекарств и коммунальных услуг, оставляя мало средств на полноценное питание. Это может ухудшать здоровье и увеличивать расходы на медицинские препараты, создавая замкнутый круг.

Эксперт также обратил внимание на сложность пенсионной системы, затрудняющей гражданам понимание расчета выплат. Запутанная система баллов и частые изменения усложняют планирование и защиту прав пенсионеров. В 2023 году заморозка накопительной части пенсии помогла государству сэкономить 669,3 млрд рублей, но эти средства не пополнили накопления будущих пенсионеров.

Антонов считает, что пенсионную систему необходимо изменить, привязав выплаты к реальному росту цен, пересмотрев балльную систему и разморозку накопительной части. Без этого даже плановая индексация в 2025 году может оказаться недостаточной для поддержки пенсионеров.