Аналитик объяснил, почему индексация пенсий не увеличивает уровень жизни
По его словам, на полноценное питание у людей остается мало денег
05 ноября 2024, 17:46, ИА Амител
Средняя пенсия в России после индексации на 7,5% с 1 января 2024 года составляет 23 405 рублей, но этого недостаточно для обеспечения достойного уровня жизни. Об этом "Газете.ru" сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, подчеркнув, что реальные расходы пенсионеров значительно выросли.
Антонов отметил, что основная часть пенсии уходит на оплату лекарств и коммунальных услуг, оставляя мало средств на полноценное питание. Это может ухудшать здоровье и увеличивать расходы на медицинские препараты, создавая замкнутый круг.
Эксперт также обратил внимание на сложность пенсионной системы, затрудняющей гражданам понимание расчета выплат. Запутанная система баллов и частые изменения усложняют планирование и защиту прав пенсионеров. В 2023 году заморозка накопительной части пенсии помогла государству сэкономить 669,3 млрд рублей, но эти средства не пополнили накопления будущих пенсионеров.
Антонов считает, что пенсионную систему необходимо изменить, привязав выплаты к реальному росту цен, пересмотрев балльную систему и разморозку накопительной части. Без этого даже плановая индексация в 2025 году может оказаться недостаточной для поддержки пенсионеров.
17:49:05 05-11-2024
Потому что уровень реальной инфляции гораздо выше. Индексируя всего лишь на 7,5 %, государство даже приворовывает из карманов пенсионеров.
18:19:06 05-11-2024
Не нужно быть докой, чтобы уразуметь азбуку: чем выше становятся пенсии (равно как и зарплаты), тем ещё выше взлетают цены, превращая иллюзорный "плюс" в фактический минус.
Уже треть века этой игре "реформаторов" с плебсом: вроде бы милостыня подаётся (ликуй, мол, босяк!), ан убыток от инфляции тут же её съедает, причём с нехилым гаком...
19:28:18 05-11-2024
Средняя 23000, а что делать тем у кого 16000? И не бездельничали вроде
20:02:53 05-11-2024
Надо что то кардинально решать по пенсам - просто нельзя так с ними
20:40:20 05-11-2024
Пенсии просто нищенские.
22:04:37 05-11-2024
Одним из главнейших аргументов повышения пенсионного возраста был следующий: чтобы люди, вышедшие на пенсию, не выживали, а нормально жили, т.к. пенсию будут индексировать чуть выше коэффициента инфляции. Ну и? Опять по Черномырдину?
09:16:45 06-11-2024
Бравурные речи общественников, экспертов на недавнем мероприятии в Москве, о котором СМИ благополучно умолчали ........обещания, бахвальство и лицемерие. Вот итог всего. Стоит только посмотреть на руководителей бюджетных учреждений, их совесть пропала давно, да и не было ее никогда.
15:18:13 06-11-2024
И без объяснений аналитика можно разобраться(((
18:39:42 06-11-2024
Инфляция уже больше 8%, а повышение пенсии то есть индексация всё по-прежнему 7,3. Как доживать пенсионерам непонятно?
20:41:27 06-11-2024
Старики для нынешней власти стали обузой, вот и ответ.