Отмена скидок на маркетплейсах может привести к росту цен на товары первой необходимости

У банков есть свои коммерческие интересы

24 ноября 2025, 16:50, ИА Амител

Пункт Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил запросы в Минпромторг и Минэкономразвития с просьбой оценить возможные последствия отмены скидок на крупных интернет-площадках. Парламентарий хочет понять, приведет ли изменение ценовой политики маркетплейсов к росту стоимости товаров для конечных покупателей.

«Мы видим, что все большее количество граждан покупает сегодня товары именно на маркетплейсах. Причины этого – удобство доставки, а главное – цена и наглядные скидки, которых нет в офлайн-магазинах. Поэтому подготовлены запросы в министерства, чтобы они, во-первых, высказали свою позицию, а во-вторых, дали оценку возможному росту цен, который может произойти после отмены скидок», – пояснил Нилов "Известиям".

Он отметил, что у банков есть свои коммерческие интересы, однако приоритетом должны оставаться интересы граждан, тем более накануне новогодних праздников.

По словам депутата, отмена скидок стала бы "социально чувствительной темой", поскольку покупатели маркетплейсов в основном приобретают повседневные товары и часто имеют невысокие доходы.

«Им важна конечная цена конкретного товара», – подчеркнул он.

То, что вопрос вызывает обеспокоенность у россиян, подтверждает и глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Дискуссия вокруг скидок на маркетплейсах волнует десятки миллионов россиян, которые покупают товары первой необходимости онлайн. У части жителей нашей страны просто нет иного способа, кроме как покупать одежду себе, своим детям, пожилым родителям через онлайн-платформы», – сказала она в комментарии "Известиям".

Лантратова напомнила, что в некоторых населенных пунктах нет отделений банков, торговых центров или сетевых магазинов, но работают пункты выдачи маркетплейсов. По ее словам, в случае отмены скидок "сопутствующей жертвой этой войны неизбежно станут самые незащищенные слои населения".

Ранее сообщалось, что Центробанк выступил против скидок на маркетплейсах. Регулятор встал на сторону ведущих банков в их претензии к онлайн-магазинам относительно скидок, которые те предлагают покупателям через свои дочерние предприятия. По мнению председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, подобная практика является нечестной.