Отмена скидок на маркетплейсах может привести к росту цен на товары первой необходимости
24 ноября 2025, 16:50, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил запросы в Минпромторг и Минэкономразвития с просьбой оценить возможные последствия отмены скидок на крупных интернет-площадках. Парламентарий хочет понять, приведет ли изменение ценовой политики маркетплейсов к росту стоимости товаров для конечных покупателей.
«Мы видим, что все большее количество граждан покупает сегодня товары именно на маркетплейсах. Причины этого – удобство доставки, а главное – цена и наглядные скидки, которых нет в офлайн-магазинах. Поэтому подготовлены запросы в министерства, чтобы они, во-первых, высказали свою позицию, а во-вторых, дали оценку возможному росту цен, который может произойти после отмены скидок», – пояснил Нилов "Известиям".
Он отметил, что у банков есть свои коммерческие интересы, однако приоритетом должны оставаться интересы граждан, тем более накануне новогодних праздников.
По словам депутата, отмена скидок стала бы "социально чувствительной темой", поскольку покупатели маркетплейсов в основном приобретают повседневные товары и часто имеют невысокие доходы.
«Им важна конечная цена конкретного товара», – подчеркнул он.
То, что вопрос вызывает обеспокоенность у россиян, подтверждает и глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Дискуссия вокруг скидок на маркетплейсах волнует десятки миллионов россиян, которые покупают товары первой необходимости онлайн. У части жителей нашей страны просто нет иного способа, кроме как покупать одежду себе, своим детям, пожилым родителям через онлайн-платформы», – сказала она в комментарии "Известиям".
Лантратова напомнила, что в некоторых населенных пунктах нет отделений банков, торговых центров или сетевых магазинов, но работают пункты выдачи маркетплейсов. По ее словам, в случае отмены скидок "сопутствующей жертвой этой войны неизбежно станут самые незащищенные слои населения".
Ранее сообщалось, что Центробанк выступил против скидок на маркетплейсах. Регулятор встал на сторону ведущих банков в их претензии к онлайн-магазинам относительно скидок, которые те предлагают покупателям через свои дочерние предприятия. По мнению председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, подобная практика является нечестной.
16:57:40 24-11-2025
Чего барагозить? Ну введут они не скидку а кэшбэк по их картам больше, на ту сумму, что сейчас дается скидка. Тоже мне проблема.
17:03:18 24-11-2025
Пока Греф рамцевал в Горно-Алтайске с таксистами, Озон и Ва́йлдберрис построили экосистемы.
Греф не далёкий человек.
17:28:49 24-11-2025
Олег (17:03:18 24-11-2025) Пока Греф рамцевал в Горно-Алтайске с таксистами, Озон и Ва́... Может просто он банкир и должен этим заниматься, а не доставкой хлеба и бананов и уж тем более не вмешиваться в дела организации из совсем иных сфер деятельности. Тут ведь всё просто, нужно просто посмотреть на выгодоприобретателей реальных, а не на официальные формулировки
17:04:14 24-11-2025
уже ясно что интересы ростовщиков никак не совпадают с интересами нормальных людей
17:09:02 24-11-2025
Скидки там один фиг липовые. Допустим условно пачка чипсов стоит 100 тыщ рублей. Скидка 99,9%. Естественно чипсы не могут стоить 100 тыщ., но при этом скидка есть. Будет просто написано: чипсы, цена 100 рублей.
А если цена на товары сильно вырастет, кто мешает мне заказать доставку из той же Пятерочки или доставку из Китая?
Другое дело, что хотят запретить скидку именно с карт WB и Ozon. Люди переводят на их карты бабло из других банков, чтобы цена была ниже. Банком естественно это не нравится. Вонь поднимают сами маркетплейсы из-за этого. А там разница то копейки по сути, покупатель не сильно потеряет. А банки WB и Ozon миллиарды потеряют, ибо нафиг без маркетплейсов не нужны.
17:32:29 24-11-2025
ыть (17:09:02 24-11-2025) Скидки там один фиг липовые. Допустим условно пачка чипсов с... Суть ещё в том, что маркетплейсы обращались к банкам с предложением снизить комиссию за обслуживание, так как им проще самим открыть банки чем платить такой процент. Естественно они получили отказ. Теперь на них решили надавить законодательно, благо всё рычаги для этого есть
11:24:32 25-11-2025
ыть (17:09:02 24-11-2025) Скидки там один фиг липовые. Допустим условно пачка чипсов с... Тут вон одна уже заказала доставку из китая, Теперь Барнаул пополнен позорным жетсянымтазиком на въезде в город, который сгниет через пару лет.
13:10:24 25-11-2025
Ну не скажите "липовые", например Яндекс-станция Лайт 2 на WB стоит 3200 руб., а в DNS 5000 руб. Также электроника на 30-40% дешевле чем в офлайн магазинах.
17:10:15 24-11-2025
я бы еще ввел два дня заморозки покупки. меньше будет забиты полки, кладовки и балконы разным хламом
17:20:51 24-11-2025
Банки мало того, что сами *опятся давать кэшбек на категорию "Маркетплейсы" так вообще подсовывают всякую бесполезную ерунду а-ля "Картинные галереи". А теперь плачутся какие они бедные-несчастные.
17:30:43 24-11-2025
Да закройте уже все ! Бабы скупают вагонами тряпки
18:32:53 24-11-2025
Сбер стал брать комиссию за оплату мобильного телефона, раньше не брал. Озон банк не берет комиссию за мобильный. Надо обезжиривать СБЕР за наглость. Есть же и другие банки.
11:25:56 25-11-2025
Гость (18:32:53 24-11-2025) Сбер стал брать комиссию за оплату мобильного телефона, рань... Сбер давно опух. И карты платные, наверное у единственного банка (да знаю чтоб бесплатная была нужно выполнять условия, платить ит.д.) но по сути это банки нам должны платить за то, что мы пользуемся именно их картами.
Поэтому я уже года три как отказался от сбера. фуфло контора. И не жалею. Есть другие банки, менее жадные.
20:30:34 24-11-2025
"Конкуренция" - говорили нам они - "поможет покупателю деньгами голосовать за качество услуги". Но это, видимо, другая конкуренция. Правильная конкуренция, видимо, на "чёрную пятницу" фиктивные скидки рисовать.