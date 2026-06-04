РСЧС предупреждает жителей края о надвигающимся пекле

04 июня 2026, 12:40, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае ожидается аномально жаркая погода. Температура поднимется до +35 градусов, предупреждает жителей региона РСЧС.

Пекло останется "погостить" в крае с 5 по 11 июня. Как следует из прогноза "Яндекс. Погоды", в Барнауле сразу после июньского зноя пойдут дожди. Затем небесная канцелярия "охладит" и весь регион.

А так выглядит прогноз погоды в Алтайском крае на месяц.

Но синоптики спешат отметить, что, несмотря на пасмурные и "мокрые" дни, будет довольно тепло.