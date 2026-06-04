Пекло останется "погостить" в Алтайском крае еще на некоторое время. Прогноз
РСЧС предупреждает жителей края о надвигающимся пекле
04 июня 2026, 12:40, ИА Амител
Жара в Барнауле / Фото: amic.ru
В Алтайском крае ожидается аномально жаркая погода. Температура поднимется до +35 градусов, предупреждает жителей региона РСЧС.
Пекло останется "погостить" в крае с 5 по 11 июня. Как следует из прогноза "Яндекс. Погоды", в Барнауле сразу после июньского зноя пойдут дожди. Затем небесная канцелярия "охладит" и весь регион.
А так выглядит прогноз погоды в Алтайском крае на месяц.
Но синоптики спешат отметить, что, несмотря на пасмурные и "мокрые" дни, будет довольно тепло.
05:29:59 05-06-2026
Не будет дождиков 11 числа и 12 не будет