Но при этом будет очень тепло

03 июня 2026, 12:20, ИА Амител

Весна и дождь / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

После недели аномальной жары, когда столбики термометров поднимались выше +30 градусов (а 5 июня ожидается до +34 градусов), в Алтайский край придет неделя дождей. Об этом говорят данные сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

Всю первую неделю лета — до 7 июня — в крае будет жара и без осадков. В пятницу, 5 июня, согласно данным регионального Гидрометцентра, в крае ожидается до +34 градусов.

А вот в понедельник, 8 июня, ожидается дождь, причем похолодание не прогнозируется: вторую неделю аномальной жары не предвидится, но будет достаточно тепло. Согласно этим данным, прогнозируется около +24...+28 градусов.

Почти всю неделю — с 8 июня по 14 июня — ожидаются дожди. Что после жары вполне ожидаемо.

Gismeteo

Данный прогноз почти идентичен предыдущему: всю неделю жара, а на следующей неделе в крае придут дожди, но будет очень тепло.

И как обычно: все еще может измениться и более точные данные будут ближе к конкретным числам.