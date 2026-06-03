НОВОСТИПогода в Барнауле

Неделя дождей ожидается на Алтае после аномальной жары

Но при этом будет очень тепло

03 июня 2026, 12:20, ИА Амител

Весна и дождь / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
Весна и дождь / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

После недели аномальной жары, когда столбики термометров поднимались выше +30 градусов (а 5 июня ожидается до +34 градусов), в Алтайский край придет неделя дождей. Об этом говорят данные сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

Всю первую неделю лета — до 7 июня — в крае будет жара и без осадков. В пятницу, 5 июня, согласно данным регионального Гидрометцентра, в крае ожидается до +34 градусов.

А вот в понедельник, 8 июня, ожидается дождь, причем похолодание не прогнозируется: вторую неделю аномальной жары не предвидится, но будет достаточно тепло. Согласно этим данным, прогнозируется около +24...+28 градусов.

Почти всю неделю — с 8 июня по 14 июня — ожидаются дожди. Что после жары вполне ожидаемо.

Gismeteo

Данный прогноз почти идентичен предыдущему: всю неделю жара, а на следующей неделе в крае придут дожди, но будет очень тепло.

И как обычно: все еще может измениться и более точные данные будут ближе к конкретным числам.

Алтайский край Погода
       

Комментарии 10

Avatar Picture
Иванна

12:39:40 03-06-2026

Вот и лето прошло, словно и не бывало)

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:23:33 03-06-2026

Иванна (12:39:40 03-06-2026) Вот и лето прошло, словно и не бывало)... А когда оно было в Сибири? Не зря ссылали провинившихся сюда.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
историческая правда.

13:41:22 03-06-2026

Гость (13:23:33 03-06-2026) А когда оно было в Сибири? Не зря ссылали провинившихся сюда... провинившихся ставили в угол, а в Сибирь ссылали бунтовщиков.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
волк

19:47:37 03-06-2026

Гость (13:23:33 03-06-2026) А когда оно было в Сибири? Не зря ссылали провинившихся сюда... Провинившихся а России не было были не винные и несогласные с режимом

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

06:08:10 04-06-2026

волк (19:47:37 03-06-2026) Провинившихся а России не было были не винные и несогласные ... жертва ЕГЭ?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:21:37 03-06-2026

Иванна (12:39:40 03-06-2026) Вот и лето прошло, словно и не бывало)... куда прошло? оно еще и не начиналось

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:17:42 03-06-2026

Короткое у нас лето, но зато малоснежное

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

06:09:23 04-06-2026

а можно побыстрее? например, сегодня. очень надо!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кость

07:08:56 04-06-2026

Ру метео Барнаул... Сайт... Более-менее точная погода. Дождей не видно в ближайшие 10 дней... Еще один сайт погоды Вентускай - тож дождей не обещает...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ivan

16:37:58 04-06-2026

То что не вымерзло в конце апреля, теперь похоже должно сгореть от жары 😭.
Зона рискованного земледедлия, или пан, или пропал. Однако, Сибирь - матушка 😜

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров