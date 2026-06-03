Неделя дождей ожидается на Алтае после аномальной жары
Но при этом будет очень тепло
03 июня 2026, 12:20, ИА Амител
После недели аномальной жары, когда столбики термометров поднимались выше +30 градусов (а 5 июня ожидается до +34 градусов), в Алтайский край придет неделя дождей. Об этом говорят данные сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo.
"Яндекс.Погода"
Всю первую неделю лета — до 7 июня — в крае будет жара и без осадков. В пятницу, 5 июня, согласно данным регионального Гидрометцентра, в крае ожидается до +34 градусов.
А вот в понедельник, 8 июня, ожидается дождь, причем похолодание не прогнозируется: вторую неделю аномальной жары не предвидится, но будет достаточно тепло. Согласно этим данным, прогнозируется около +24...+28 градусов.
Почти всю неделю — с 8 июня по 14 июня — ожидаются дожди. Что после жары вполне ожидаемо.
Gismeteo
Данный прогноз почти идентичен предыдущему: всю неделю жара, а на следующей неделе в крае придут дожди, но будет очень тепло.
И как обычно: все еще может измениться и более точные данные будут ближе к конкретным числам.
12:39:40 03-06-2026
Вот и лето прошло, словно и не бывало)
13:23:33 03-06-2026
Иванна (12:39:40 03-06-2026) Вот и лето прошло, словно и не бывало)... А когда оно было в Сибири? Не зря ссылали провинившихся сюда.
13:41:22 03-06-2026
Гость (13:23:33 03-06-2026) А когда оно было в Сибири? Не зря ссылали провинившихся сюда... провинившихся ставили в угол, а в Сибирь ссылали бунтовщиков.
19:47:37 03-06-2026
Гость (13:23:33 03-06-2026) А когда оно было в Сибири? Не зря ссылали провинившихся сюда... Провинившихся а России не было были не винные и несогласные с режимом
06:08:10 04-06-2026
волк (19:47:37 03-06-2026) Провинившихся а России не было были не винные и несогласные ... жертва ЕГЭ?
14:21:37 03-06-2026
Иванна (12:39:40 03-06-2026) Вот и лето прошло, словно и не бывало)... куда прошло? оно еще и не начиналось
18:17:42 03-06-2026
Короткое у нас лето, но зато малоснежное
06:09:23 04-06-2026
а можно побыстрее? например, сегодня. очень надо!
07:08:56 04-06-2026
Ру метео Барнаул... Сайт... Более-менее точная погода. Дождей не видно в ближайшие 10 дней... Еще один сайт погоды Вентускай - тож дождей не обещает...
16:37:58 04-06-2026
То что не вымерзло в конце апреля, теперь похоже должно сгореть от жары 😭.
Зона рискованного земледедлия, или пан, или пропал. Однако, Сибирь - матушка 😜