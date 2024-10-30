Дневная температура будет колебаться в пределах -7...-13 градусов

30 октября 2024, 18:00, ИА Амител

Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru

Синоптики рассказали, что температурный фон выше нормы ожидают в северных и центральных районах Сибирского федерального округа. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Эксперты заявили, что вывод об аномально теплой погоде грядущей зимой можно сделать с вероятностью 65-69%.

На юге Сибири среднюю месячную температуру воздуха ожидают выше, чем в декабре 2023 года.

В последнюю неделю года, с 24 по 31 декабря, в Барнауле термометры покажут -7...-13 градусов. Данные о таком прогнозе предоставил сервис "Яндекс.Погода". Заключительные дни уходящего года будут снежными и солнечными.

Также стало известно, какой будет зима на Алтае. В Алтайском крае температурный режим в ближайшие полгода (с октября по март) ожидается или в пределах, или выше нормы.

В декабре температуру выше нормы синоптики прогнозируют в большинстве регионов Сибирского федерального округа, в том числе и в Алтайском крае. А в декабре 2023-го средняя месячная температура составила -12,1 градуса.

В январе 2025 года в крае температурный режим будет близким к средним многолетним значениям. Такая же ситуация, согласно вероятностному прогнозу Гидрометцентра, ожидает нас и в феврале. В январе и феврале 2024 года средняя температура составила -14,5 и -14,2 градуса соответственно.