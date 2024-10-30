Аномально теплую погоду ожидают на Алтае в канун Нового года
Дневная температура будет колебаться в пределах -7...-13 градусов
30 октября 2024, 18:00, ИА Амител
Синоптики рассказали, что температурный фон выше нормы ожидают в северных и центральных районах Сибирского федерального округа. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Эксперты заявили, что вывод об аномально теплой погоде грядущей зимой можно сделать с вероятностью 65-69%.
На юге Сибири среднюю месячную температуру воздуха ожидают выше, чем в декабре 2023 года.
В последнюю неделю года, с 24 по 31 декабря, в Барнауле термометры покажут -7...-13 градусов. Данные о таком прогнозе предоставил сервис "Яндекс.Погода". Заключительные дни уходящего года будут снежными и солнечными.
Также стало известно, какой будет зима на Алтае. В Алтайском крае температурный режим в ближайшие полгода (с октября по март) ожидается или в пределах, или выше нормы.
В декабре температуру выше нормы синоптики прогнозируют в большинстве регионов Сибирского федерального округа, в том числе и в Алтайском крае. А в декабре 2023-го средняя месячная температура составила -12,1 градуса.
В январе 2025 года в крае температурный режим будет близким к средним многолетним значениям. Такая же ситуация, согласно вероятностному прогнозу Гидрометцентра, ожидает нас и в феврале. В январе и феврале 2024 года средняя температура составила -14,5 и -14,2 градуса соответственно.
18:31:39 30-10-2024
Ура! 👍
19:52:42 30-10-2024
И в чем аномалия? Минус 7 - 13 это обычная температура. Метеоцентр жжёт не па децки. 😄
12:35:41 01-11-2024
Я (19:52:42 30-10-2024) И в чем аномалия? Минус 7 - 13 это обычная температура. Мете... Обычная погода - это -19'
20:04:26 30-10-2024
лучше плюсовую температуру в новый год жаль у нас не тропики
20:33:15 30-10-2024
Если будет зима, как в прошлом году, с горами и молниями, то хана алтайским дорогам.
21:10:05 30-10-2024
Они на завтра 100% предсказать не могут, про какой- то новый год рассказывают.
21:28:36 30-10-2024
Хорошо быть синоптиком,мели, какую пургу...тебе за это ничего не будет...
Смотри в окно....
22:16:31 30-10-2024
На 3 дня угадать не могут, а тут на новый год))))
06:25:39 31-10-2024
У директора Гидрометцентра родился сын, временами дочь )))
08:51:30 31-10-2024
Не по-детски. Кто там двоечник!