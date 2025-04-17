"Апокалипсис". Каким получился спектакль "Идиот" в театре драмы с Лизой Арзамасовой

Вячеслав Кондаков уверен: постановка Артема Терехина станет стопроцентным хитом, хотя спектакль может кого-то и разочаровать

17 апреля 2025, 08:00, ИА Амител

Кадр с репетиции "Идиот"/Фото: театр драмы

В Барнауле в краевом театре драмы имени Шукшина состоялась главная премьера года – спектакль "Идиот" Артема Терехина по знаменитому роману Федора Достоевского. Главную роль – князя Мышкина – исполнила успешная московская театральная актриса Лиза Арзамасова, которая широкому кругу зрителей знакома по наивному и простоватому сериалу "Папины дочки". Журналист amic.ru Вячеслав Кондаков уже посмотрел "Идиота" и спектакль оставил его в смешанных, но приятных чувствах. Благодаря великолепной актерской игре и нетривиальным режиссерским решениям "Идиот" будет пользоваться большой популярностью у зрителей. Это первый за долгое время настоящий блокбастер в театре драмы. И дело не только в Лизе Арзамасовой.

Актеры были прекрасны

Приглашение Лизы Арзамасовой исполнить главную роль в "Идиоте", с одной стороны, – это читерство и продуманный коммерческий ход. Большинство зрителей купит билеты на "Идиота", для того чтобы посмотреть на сцене на приезжую московскую актрису, чье имя на слуху. Однако постановщик спектакля Артем Терехин говорил журналистам, что выбрал Арзамасову на главную роль по другой причине: он больше никого не видел в роли князя Мышкина. Арзамасова и Терехин уже работали вместе и актриса согласилась сыграть амбициозную роль, пусть для этого пришлось репетировать дистанционно и лишь иногда приезжать в Барнаул. Свой выбор женщины на главную роль мужчины режиссер объяснил тем, что изначально "видел князя Мышкина как бесполого человека".

"Это не эпатаж и не попытка привлечь дополнительное внимание к спектаклю. Стоит вам увидеть спектакль, как вы поймете, что такое решение было даже необходимо. У Лизы Арзамасовой есть все актерские и человеческие качества, подходящие для этого конкретного персонажа. Сам Мышкин в какой-то степени бесполый герой, и он не раз говорит, что женщин никогда не знал. Вместо страсти и плотских желаний он ищет собственную душу", – утверждал Терехин.

Выбор Лизы Арзамасовой на главную роль – решение очень крутое. И не из-за ее статуса приглашенной звезды. Что-то роднит ее с князем Мышкиным: оба они приехали в другой город.

"Это не совсем мужская роль. Я играю не мужчину, я транслирую эмоции. Я стараюсь передавать состояние. Хотя да, наверное, передавать состояние мужчины для меня не впервой в театре – у нас уже был опыт на сцене, когда мы рассказывали историю о великом композиторе Вивальди. Но здесь и сегодня, очень надеюсь, мой пол вас не будет отвлекать", – заявила журналистам Лиза Арзамасова.

Члены труппы театра драмы не скрывают, что им было любопытно репетировать и играть с приглашенным артистом. Чтобы "Идиот" не превратился в театр одного актера, многие не отстают от Арзамасовой. Стоит выделить две по-настоящему яркие работы: феноменальный Артем Казаков в роли Парфена Рогожина (просто невероятная химия с Арзамасовой) и Алина Боярчукова (сексуальная и роковая Настасья Филипповна). Впрочем, и все остальные актеры в спектакле выглядели не хуже. Кстати, князей Мышкиных в спектакле двое. Более молчаливую роль главного героя "Идиота" воплотил Михаил Адам.

Однако ролей на полутонах в "Идиоте" не много. Большинство актеров, как и свойственно многим постановкам, говорят со сцены очень эмоционально и громко. Так, чтобы слышно было зрителям в самом последнем ряду.

Ощущение апокалипсиса

Актеры – лишь инструмент. "Идиот" – это по-настоящему авторская работа Артема Терехина, его прочтение бессмертной классики. И с этим стоит поздравить режиссера. В нескольких лекториях, проходивших накануне премьеры, постановщик увлекательно рассуждал о творчестве Федора Достоевского, не хуже, чем опытный филолог из любого педуниверситета.

Терехин, как и любой режиссер, пытается переосмыслить великого русского писателя, а не делает подробную "картинку" для его текста. Именно поэтому он с прохладой говорил об экранизации "Идиота" с Евгением Мироновым, где визуальный ряд следует тексту. Артем Терехин объяснял журналистам, что его "Идиот" – это история о разговоре с Богом и ощущении приближающегося апокалипсиса. Это реквием по мечте и по миру высшего света. В качестве примера режиссер привел ленту "Апокалипсис" Мэла Гибсона, где в последней сцене появляются испанские колонизаторы, которые являются ознаменованием гибели цивилизации Майя.

Спектакль "Идиот" начинается со смерти Настасьи Филипповны. Мы заранее знаем, что постановка закончится кровавой баней (как в лучших фильмах Квентина Тарантино или Мартина Скорсезе), режиссер на протяжении трех часов ведет зрителей к неизбежному и драматическому финалу. Минималистские декорации создают масштаб происходящего на сцене, а работа со светом заслуживает отдельной похвалы.

"Считаю, что Федор Михайлович делает много спойлеров своего произведения с самых первых страниц. Он и в "Преступлении и наказании" ломает жанр детектива. Мы сразу знаем все подробности дела. Знаем, кто виновник преступления, и просто смотрим, что происходит дальше. Так и в "Идиоте". Там герои постоянно натыкаются на нож. Есть огромная сцена, когда Мышкин смотрит на нож, и у него предчувствие трагедии", – уверен Артем Терехин.

Постановщик считает, что в романе затрагивается множество сложных вопросов, на каждый из которых зрителю предстоит найти свой ответ. Артем Терехин в "Идиоте" поднял так много непростых тем, что, кажется, разговоры о том, как устроен спектакль, даже интереснее его содержания. Впрочем, в "Идиоте" есть все ингредиенты для успеха: великий литературный первоисточник, яркие актерские перформансы и необычный режиссерский взгляд. За одно это создателям стоит сказать большое спасибо.

Когда посмотреть спектакль?

Премьера спектакля "Идиот" состоялась 16 апреля. Следующие показы пройдут 19–20 апреля и 13–14 мая. Кстати, Артем Терехин рассказал, что даты следующих показов будут формировать в зависимости от графика актрисы. Но замену ей искать не будут: второго состава просто нет.