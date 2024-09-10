Главным режиссером алтайского театра драмы стал Артем Терехин
Сегодня его представили коллективу в новой должности
10 сентября 2024, 20:35, ИА Амител
Главным режиссером Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина стал Артем Терехин. Об этом сообщается на официальной странице театра во "ВКонтакте".
Знакомство зрителей с Терехиным состоялось на творческой лаборатории "НА100ЯЩЕЕ ВРЕМЯ", где он поставил эскиз спектакля по пьесе "Исход" Полины Бородиной. После под его руководством появились хиты "Авиатор" и "Саша, привет!". 10 сентября его официально представили коллективу театра как нового главного режиссера.
Терехин родился 6 января 1984 года в Астане. Выпускник Казахского национального университета искусств. В 2012-2014 годах работал руководителем Мотыгинского районного драмтеатра, после на два года стал главным режиссером Лысьвенского театра драмы в Пермском крае. В 2017 году назначен главным режиссером калининградского "Тильзит-театра", а в 2019 году перешел на пост худрука Ачинского драматического театра.
20:52:29 10-09-2024
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21:34:04 10-09-2024
пьет ?
23:00:29 10-09-2024
Гость (21:34:04 10-09-2024) пьет ?... Вот прямо с языка сняли.
А я б с ним выпил.
Он мне нравится и внушает.
01:17:43 11-09-2024
лицо запойного пропойцы пьяного
07:48:55 11-09-2024
Если считать с 70-х годов прошлого столетия, то самым запоминающимся для меня спектаклем была шекспировская "Зимняя сказка" в постановке гл.режиссера театра в1970-72 года Смелякова. Прекрасная игра наших актеров,казалось, что они жили жизнью героев на сцене, и непередаваемая красота художественного оформления.Тогда об этом спектакле статью напечатала "Комсомольская правда.Московская.Тогда не было этой газеты по регионам. Я слышал, что посмотреть этот спектакль приезжали любители театра из Новосибирска, Томска, Новокузнецка.