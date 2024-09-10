Главным режиссером алтайского театра драмы стал Артем Терехин

Сегодня его представили коллективу в новой должности

10 сентября 2024, 20:35, ИА Амител

Алексей Терехин / Фото: Алтайский краевой театр драмы

Главным режиссером Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина стал Артем Терехин. Об этом сообщается на официальной странице театра во "ВКонтакте".

Знакомство зрителей с Терехиным состоялось на творческой лаборатории "НА100ЯЩЕЕ ВРЕМЯ", где он поставил эскиз спектакля по пьесе "Исход" Полины Бородиной. После под его руководством появились хиты "Авиатор" и "Саша, привет!". 10 сентября его официально представили коллективу театра как нового главного режиссера.

Терехин родился 6 января 1984 года в Астане. Выпускник Казахского национального университета искусств. В 2012-2014 годах работал руководителем Мотыгинского районного драмтеатра, после на два года стал главным режиссером Лысьвенского театра драмы в Пермском крае. В 2017 году назначен главным режиссером калининградского "Тильзит-театра", а в 2019 году перешел на пост худрука Ачинского драматического театра.