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В Кремле назвали неприемлемым использование смартфонов Apple на госслужбе

Однако в личных целях многие продолжают ими пользоваться, отметил Песков

01 июня 2023, 19:29, ИА Амител

iPhone 14 / Фото: Apple
iPhone 14 / Фото: Apple

Использование телефонов Apple на госслужбе неприемлемо и запрещено. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

Он отметил, что все понимают, насколько "прозрачны" эти гаджеты. 

"Они абсолютно прозрачны, и, конечно, использование их в служебных целях неприемлемо и запрещено", – подчеркнул Песков.

Вместе с этим в личных целях многие сотрудники администрации президента используют гаджеты от западного производителя. Он отметил, что некоторые уже отказываются от них, а возможность полного запрета зависит от рекомендаций спецслужб. 

Комментарии 2

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Гость

19:43:15 01-06-2023

Поздно пить боржоми когда почки отказали...

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Гость

12:16:09 02-06-2023

Димону об этом скажите.

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