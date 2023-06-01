В Кремле назвали неприемлемым использование смартфонов Apple на госслужбе
Однако в личных целях многие продолжают ими пользоваться, отметил Песков
01 июня 2023, 19:29, ИА Амител
iPhone 14 / Фото: Apple
Использование телефонов Apple на госслужбе неприемлемо и запрещено. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что все понимают, насколько "прозрачны" эти гаджеты.
"Они абсолютно прозрачны, и, конечно, использование их в служебных целях неприемлемо и запрещено", – подчеркнул Песков.
Вместе с этим в личных целях многие сотрудники администрации президента используют гаджеты от западного производителя. Он отметил, что некоторые уже отказываются от них, а возможность полного запрета зависит от рекомендаций спецслужб.
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