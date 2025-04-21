Апрельский потоп. Какие улицы оказались под водой из-за проливного дождя в Барнауле
Движение перекрыли на нескольких улицах
21 апреля 2025, 11:20, ИА Амител
21 апреля барнаульские улицы затопило. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, из-за этого оказалось временно ограничено движение транспорта по улице Христенко, в районе пересечения с Павловским трактом.
Также скопление воды наблюдается на ряде других улиц. Кроме "моря" на Попова затопило ул. Пролетарскую, Партизанскую, 8 Марта, бульвар 9 января, Павловский тракт, в районе остановки "Бия". Также огромные лужи есть на пересечении улиц Северо-Западной и Исакова, на проспекте Строителей.
Напомним, причиной затопления дорог стал обильный дождь. Начавшись вечером 20 апреля, он вылил на город почти месячную норму осадков. Утром из-за этого образовались девятибалльные пробки.
Ранее сообщалось о перекрытии улицы Малахова. Там также разлилось "море" – в низине, под мостом на пересечении с Павловским трактом.
Сейчас бригады МБУ "Автодорстрой" очищают ливневки от мусора и травы, которые скапливаются на поверхности решеток. 118 дорожных рабочих и 99 единиц техники обслуживают улично-дорожную сеть.
11:36:17 21-04-2025
Главное знать фарватер !!! 😎🚣♂️
11:43:51 21-04-2025
А еще бы дорожники очищали дорогу возле бордюр! Вся грязь во время дождя пошла в ливневки, все забило. На потоке ни одна дорога не очищена возле бордюр. А еще ночью подметальная машина или пылесос пройдут весь песок к бордюрам сметут 50-60 см. от бордюр вообще не убираются. Проезжала по Ленинскому и Железнодорожному районам, то там мало, мало чистят. А Поток стоит в грязи и все деревья в пасынках
15:55:43 21-04-2025
А завтра утром -5! Берегитесь пыльники на ШРУСАХ !