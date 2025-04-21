Апрельский потоп. Какие улицы оказались под водой из-за проливного дождя в Барнауле

Движение перекрыли на нескольких улицах

21 апреля 2025, 11:20, ИА Амител

Улица Сиреневая / Фото: amic.ru

21 апреля барнаульские улицы затопило. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, из-за этого оказалось временно ограничено движение транспорта по улице Христенко, в районе пересечения с Павловским трактом.

Также скопление воды наблюдается на ряде других улиц. Кроме "моря" на Попова затопило ул. Пролетарскую, Партизанскую, 8 Марта, бульвар 9 января, Павловский тракт, в районе остановки "Бия". Также огромные лужи есть на пересечении улиц Северо-Западной и Исакова, на проспекте Строителей.

Напомним, причиной затопления дорог стал обильный дождь. Начавшись вечером 20 апреля, он вылил на город почти месячную норму осадков. Утром из-за этого образовались девятибалльные пробки.

Ранее сообщалось о перекрытии улицы Малахова. Там также разлилось "море" – в низине, под мостом на пересечении с Павловским трактом.

Сейчас бригады МБУ "Автодорстрой" очищают ливневки от мусора и травы, которые скапливаются на поверхности решеток. 118 дорожных рабочих и 99 единиц техники обслуживают улично-дорожную сеть.