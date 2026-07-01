Аренда жилья в Барнауле стала дешевле, показало исследование
Разница по сравнению с прошлым годом составила 3%
01 июля 2026, 21:15, ИА Амител
Снимать жилье в Барнауле стало дешевле, сообщают эксперты "Авито Недвижимости".
В Алтайском крае доля интереса к объявлениям от собственников составила 60%. В Барнауле интерес к долгосрочной аренде в мае по сравнению с апрелем вырос на 3%. В сегменте двухкомнатных квартир спрос увеличился на 4%, трехкомнатных — на 27%, студий — на 7%.
Сколько стоит аренда?
В Барнауле арендная ставка составила 28,2 тыс. рублей, это на 3% меньше относительно мая прошлого года.
В России показатель чуть выше — 30,8 тыс. рублей. Снижение на 3%.
Что предлагают арендодатели?
В Барнауле выбор объектов для аренды расширился на 22%. В сегменте однокомнатных квартир предложения увеличились на 18%, двухкомнатных — на 11%, студий — на 79%.
В Алтайском крае максимальная доля объявлений от собственников в мае составила 68%.
21:50:55 01-07-2026
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