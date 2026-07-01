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Аренда жилья в Барнауле стала дешевле, показало исследование

Разница по сравнению с прошлым годом составила 3%

01 июля 2026, 21:15, ИА Амител

Ключи от квартиры / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Ключи от квартиры / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Снимать жилье в Барнауле стало дешевле, сообщают эксперты "Авито Недвижимости". 

В Алтайском крае доля интереса к объявлениям от собственников составила 60%. В Барнауле интерес к долгосрочной аренде в мае по сравнению с апрелем вырос на 3%. В сегменте двухкомнатных квартир спрос увеличился на 4%, трехкомнатных — на 27%, студий — на 7%. 

Сколько стоит аренда?

В Барнауле арендная ставка составила 28,2 тыс. рублей, это на 3% меньше относительно мая прошлого года.

В России показатель чуть выше — 30,8 тыс. рублей. Снижение на 3%.

Что предлагают арендодатели?

В Барнауле выбор объектов для аренды расширился на 22%. В сегменте однокомнатных квартир предложения увеличились на 18%, двухкомнатных — на 11%, студий — на 79%.

В Алтайском крае максимальная доля объявлений от собственников в мае составила 68%.

Квартира, аренда / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Барнаул недвижимость аренда
       

Комментарии 1

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Гость

21:50:55 01-07-2026

Сейчас студенты понаедут,все встанет на свои места.

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