Встреча состоялась 5 декабря в барнаульской гостинице "Олимп"

06 декабря 2023, 09:30, Антон Дегтярев

Встреча застройщика с жителями / Фото: amic.ru

Представители компании-застройщика "Мой Дом", которая намерена построить на месте кинотеатра "Искра" две высотки с офисами и апартаментами, встретились с жителями нескольких близлежащих домов, выступающих против стройки на площади Жукова. Также на встречу пришли учителя расположенного рядом лицея № 101 и сотрудники детского сада № 188. Предметом обсуждения стали не высотки, а благоустройство сквера, которое "Мой Дом" планирует провести после возведения зданий. Amic.ru тоже сходил на встречу и посмотрел, как прошло обсуждение.

Что обсуждали на стратегической сессии?

Стратегическая сессия с жителями и экспертами состоялась в гостинице "Олимп" на ул. Энтузиастов, 12в, 5 декабря в 14:00. Ее целью стала разработка общественного задания на проектирование сквера имени Георгия Жукова.

На мероприятии присутствовали первый заместитель главы Индустриального района Денис Пачковских и главный инженер компании "Мой Дом" Александр Черемис. Ведущим спикером сессии стал автор проекта, архитектор Александр Деринг, а модератором – руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев. Именно с выступления Вакаева началось обсуждение. Он отметил, что на встрече жители должны дать свои рекомендации для проектировщиков.

Вакаев предложил участникам разделиться на четыре группы (не более 10 человек) и представить свои концепции будущего сквера рядом с "Искрой".

Владислав Вакаев / Фото: amic.ru

Но перед "совещанием жителей" проект презентовал архитектор Александр Деринг. По его словам, компания "Мой Дом" намерена благоустроить существующий сквер и сделать общественную территорию. Застройщик собирается потратить на благоустройство около 50 млн рублей.

Площадь территории должна составить 1,2 гектара. Там планируется провести дополнительное озеленение и облагораживание существующих посадок, сделать новые пешеходные связи и тротуары, организовать двухуровневое освещение, поставить пешеходный светодинамический фонтан, предусмотреть места под социальные ярмарки, места отдыха для детей и взрослых. Также "Мой Дом" хочет поставить там памятник Жукову и разместить малые архитектурные формы.

"Можно выделить три основные зоны на этом участке: зона площади Жукова с монументом, есть детская площадка, а также общественная площадка с фонтаном и амфитеатром в миниатюре, на них мы опираемся. Плюс в сквере будут сервисные функции – например, маленькие кафе. И, конечно, нужно максимально сохранить зелень", – рассказал Деринг.

Он подчеркнул, что площадь озеленения не уменьшится, а, наоборот, только увеличится. Также там появятся многочисленные пешеходные тропинки для прогулок.

Александр Деринг / Фото: amic.ru

Как прошел опрос?

Деринг представил и результаты опроса, который провела компания "Мой Дом" с 27 ноября по 5 декабря. В нем спрашивали, каким люди хотят видеть будущий сквер. Всего в этом опросе поучаствовало 115 человек.

67% проголосовали за посещение "тихих" мест отдыха, 25% отдали предпочтение катанию на роликах и велосипедах, столько же захотели оставить сквер без изменений. 58% также выступили за то, чтобы в нем можно было гулять с семьями.

"Благоустройства не будет"

Жители дома после выступления спикеров начали ожидаемо говорить не о сквере, а о строительстве на месте кинотеатра "Искра" двух больших зданий. Некоторые недовольные жители отметили, что обсуждать сквер вообще бесполезно, потому что он в итоге "превратится в большую парковку". От людей звучали идеи и вовсе оградить будущую высотку забором от остальных домов.

Однако организаторы постарались донести до пришедших, что предмет дискуссии – именно благоустройство сквера, а не строительство зданий.

"Мы доводили до всех, что здесь будет обсуждение прилегающей территории. Вам предоставлен проект, схема, и это то, что видит архитектор. Территория не благоустроена, есть такой проект, но это все будет зависеть от собрания собственников. Если вы хотите забор поставить, тогда поставим. Значит, никакого благоустройства не будет, а будет только строительство на земельном участке, где находится кинотеатр "Искра". Какой будет там объект – мы не знаем, потому что разрешения нет", – сказал Денис Пачковских.

После призывов от организаторов четыре группы все-таки решили обсудить проект сквера, на это им дали около 20 минут.

Денис Пачковских выступает перед жителями/ Фото: amic.ru

Но одна из групп, состоящая почти целиком из жителей дома на ул. Георгиева, 44, все-таки продолжила бунт. На листках они написали лозунги против строительства зданий на месте "Искры".

К бунтующему столу в какой-то момент подошли Александр Деринг, Владислав Вакаев и Александр Черемис. Жители высказывали им негодование по поводу стройки – говорили о том, что она ухудшит состояние дома на ул. Георгиева, 44, "разобьет дорогу к их дому", потому что по ней будет проезжать строительная техника, создаст шум и другие неудобства.

Спикеры пытались убедить пришедших, что стройка и сквер повысят стоимость их квартир, Деринг даже предлагал им "поспорить на ящик коньяка", однако жители домов все равно с ним не согласились.

Вакаев же ответил на заявления об аварийности дома на ул. Георгиева, 44, то, что жителям необходимо заказать экспертизу и нормально обследовать дом, чтобы определить, аварийный он или нет. И застройщик здесь участвовать не должен, подчеркнул он.

"Если мы голосуем сейчас за сквер, мы получаем большие многоэтажки. Они дают напряжение на все коммуникации, на дом № 44. Плюс будет отрезан один из заездов во двор, который застройщик намерен использовать для строительной техники", – возмутились жители.

Некоторые пришедшие в отчаянии призывали администрацию просто "выкупить" территории, однако спикеры сказали, что это невозможно сделать. Тогда они высказали претензии об отсутствии нормальных проездов к будущей стройке (есть только проезды по дворам) и о недостатке парковочных мест на территории, которые спикеры учли.

Что предложили жители?

Пришедшие все же представили свою позицию не только по поводу стройки, но и по поводу сквера. Первой на собрании выступила группа, состоящая из учителей Лицея № 101 и воспитателей рядом стоящего детсада №188. Директор лицея № 101 Елена Навалихина в качестве недостатка проекта сквера отметила то, что детская площадка в нём отделена проезжей частью, и это может привести к тому, что какой-нибудь ребенок рано или поздно попадет под машину.

"Парковочных мест мало, все будет заставлено транспортом. Ребенок не увидел, выбежал из-за машины, побежал в школу. Это опасно. Если есть возможность, то сделать бы пешеходную тропу за площадкой проезжим отрезком", – предложила она.

Воспитатели детсада № 188, в свою очередь, предложили включить в благоустройство "безопасный и удобный подход к детскому саду". Кроме того, они вместе с учителями высказались за сохранение сквера как общественной территории.

Встреча застройщиков "Искры" с жителями/ Фото: amic.ru

После учителей и воспитателей выступила группа пенсионеров – жителей близлежащих домов. Они отметили, что начинать обсуждение надо было все-таки с дискуссии по поводу строительства дома, а не сквера вокруг него.

Представитель группы предложила сделать памятник Жукову в центре площади, чтобы сохранить ее исторически сложившийся вид. Также она попросила застройщика сохранить существующую растительность. А еще женщина отметила, что в новом здании необходимо сделать культурно-досуговые центры для детей и для пенсионеров.

Третьими своими мыслями поделилась группа "бунтовщиков". Они снова напомнили, что строительства на месте "Искры" быть не должно, но все равно составили несколько предложений, в которых отметили, что хотели бы сохранить растительность, а также белок, которых жители "кормят по утрам".

Вторым предложением было не делать парковку рядом с детским садом, потому что в таком случае "интересы детей будут ущемлены". Кроме того, они попросили застройщика организовать нормальное освещение на дороге, которая ведет к Лицею № 101, "потому что там очень темно, и родители из-за этого ходят встречать своих детей к школе".

"На площади Жукова был единственный освещенный участок дороги, теперь "Искру" перекрыли, у нас здесь дороги нет, и зимой очень темно. Детям, которые идут со второй смены, ходить опасно. Поэтому нужно освещение", – сказала жительница дома на ул. Георгиева, 44.

"Бунтовщики" ещё выступили за установку памятника Жукову на месте уже существующей плиты и за сохранение полноценной площади Жукова вместо смены ее назначения на сквер. Последним предложением третьей группы было увеличение количества скамеек в сквере.

Спикер от четвертой группы проект застройщика похвалил. Он разве что отметил, что "у участка должен быть хозяин" и посоветовал определиться, кто будет его обслуживать. Кроме того, житель согласился с тем, что на двух-трех этажах проектируемого здания должны быть общественные помещения и государственные службы, и напомнил о важности сохранения деревьев в сквере.

Жительница дома на ул.Георгиева, 44/ Фото: amic.ru

Есть ли результаты у встречи?

По итогам встречи Владислав Вакаев выразил надежду, что проектировщики увидят эскиз, подкорректируют его и затем снова представят его людям. Он также отметил, что опыт создания подобных территорий подразумевает появление общественного совета, который следит за реализацией проекта и участвует в жизни территории.

"Так можно получить интересный объект, которым люди будут пользоваться", – отметил Вакаев.

Александр Черемис в беседе с журналистом amic.ru подчеркнул, что встреча с жителями была уже второй, и в первом собрании по поводу застройки "Искры" в ноябре часть возмущенных жителей не участвовала. Поэтому многим пришлось объяснять механизм работы заново. Однако беседа в целом получилась, отметил он.

"В целом собрание оцениваю позитивно. Мы выслушали людей, были здравые предложения, были и такие, которые мы не можем рассмотреть, – например, по поводу здания. Ведь сейчас оно проектируется, и каким оно будет, мы не понимаем. При проектировании разработчики будут получать обратную связь. В финале проект может оказаться отличным от того, что мы планировали. Мы начали с благоустройства вокруг, потому что мы можем его преобразить до реализации проекта", – отметил он.

Из "здравых предложений" пришедших на сессию 5 декабря Черемис выделил установку дополнительных лавочек и освещения, посадку кустарников и налаживание пешеходных связей. Он отметил, что все это "реализуемо, но только в рамках диалога".

Александр Черемис (справа) / Фото: amic.ru

По его словам, проект многоэтажек на месте "Искры" будет обсуждаться чуть позднее. Этот проект будет готов только в следующем году. Причем он также может сильно измениться, подчеркнул Черемис.

"Проект дома обсуждается в рамках диалога на площадке администрации города. По дому, по процессу демонтажа встреча была. Площадка есть, мы готовы к конструктивному диалогу. Но некоторые люди не хотят слышать аргументированный ответ", – отметил он.

Правда, что именно может измениться в проекте, инженер так и не сказал. Ведь даже расширять количество парковочных мест "Мой Дом" пока не планирует, отметил он. Однако на многие решения, касающиеся строительства, должен повлиять градсовет, в составе которого профессиональные архитекторы, добавил Черемис.

По словам инженера, сейчас компания "Мой Дом" намерена обработать полученные данные по поводу сквера и вместе с архитекторами скорректировать проект. И с этим они затягивать не будут, обнадежил Черемис.

Проект сквера у "Искры"/ Фото: предоставлено компанией "Мой Дом"

Что происходит с "Искрой"?

Напомним, что сейчас застройщик занимается демонтажем здания кинотеатра "Искра". Его "Мой Дом" планирует снести до конца 2023 года, чтобы построить на месте объекта 17-ти и 9-этажные здания с апартаментами и офисными помещениями.

Жители домов на ул. Георгиева, 44, и 50 лет СССР, 51, против стройки активно протестуют. Они уверены, что комплекс создаст проблемы с парковками, ухудшит техническое состояние домов, а также навредит дорогам, по которым будет ездить строительная техника. Сейчас люди обращаются в различные инстанции, чтобы отменить стройку. Подробнее об этом можно прочитать здесь.