Асфальт снимается, деревья стригутся. Как выглядит масштабное обновление проспекта Ленина

Участок протяженностью более двух километров после проведения всех работ, можно сказать, засияет новыми красками

01 июля 2026, 15:47, ИА Амител

Работы на проспекте Ленина / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле на участке проспекта Ленина от улицы Димитрова до площади Октября ведутся работы не только по обновлению дорожного полотна, но и по приведению в порядок деревьев. Об этом рассказала корреспондент amic.ru.

«Асфальт снимается, деревья стригутся», — отметила наш корреспондент.

Напомним, работы по обновлению дороги начались в ночь с 30 июня на 1 июля. На участке протяженностью 2,27 километра проведут: укладку верхнего слоя асфальта, асфальтирование тротуаров, частичную замену бортовых камней, высотную регулировку колодцев коммуникаций.

Ремонт будет вестись поэтапно. После окончания работ на четной стороне подрядчик перейдет к обновлению нечетной.