Асфальт снимается, деревья стригутся. Как выглядит масштабное обновление проспекта Ленина
Участок протяженностью более двух километров после проведения всех работ, можно сказать, засияет новыми красками
01 июля 2026, 15:47, ИА Амител
В Барнауле на участке проспекта Ленина от улицы Димитрова до площади Октября ведутся работы не только по обновлению дорожного полотна, но и по приведению в порядок деревьев. Об этом рассказала корреспондент amic.ru.
«Асфальт снимается, деревья стригутся», — отметила наш корреспондент.
Напомним, работы по обновлению дороги начались в ночь с 30 июня на 1 июля. На участке протяженностью 2,27 километра проведут: укладку верхнего слоя асфальта, асфальтирование тротуаров, частичную замену бортовых камней, высотную регулировку колодцев коммуникаций.
Ремонт будет вестись поэтапно. После окончания работ на четной стороне подрядчик перейдет к обновлению нечетной.
16:15:15 01-07-2026
А на Гоголя от Красноармейского до Челюскинцев когда хотя бы ямки заделают?
16:46:31 01-07-2026
Чо опять до деревьев докопались?
11:13:59 02-07-2026
Гость (16:46:31 01-07-2026) Чо опять до деревьев докопались?... А вы что, стричься не ходите? Вот какие-то вы странные, забыли что деревья тоже живые.
17:26:00 01-07-2026
Лучше бы новые деревья садились,приствольные решётки нормальные сделали для деревьев. Кроме рубок тотальных ни на что ума не хватает
17:55:59 01-07-2026
Просто здесь очень простая логика: вырубить, посадить, новые посадки часто гибнут, снова посадить и т.д. Представьте сколько денег можно освоить.... А работы сколько сделать... А отчитаться сколько можно раз... Смотришь и наградят...
18:46:04 01-07-2026
Деревья (ветки) на / над проезжей частью (тротуарах) должны быть убраны.
20:40:10 01-07-2026
Гость (18:46:04 01-07-2026) Деревья (ветки) на / над проезжей частью (тротуарах) должны ... Там проезжая часть должна быть убрана. По одной полосе у аллеи украли в нулевые годы
22:54:33 01-07-2026
Гость (20:40:10 01-07-2026) Там проезжая часть должна быть убрана. По одной полосе у алл... Пора и по второй полосе забирать.
02:13:06 05-07-2026
Василий Алибабаевич (22:54:33 01-07-2026) Пора и по второй полосе забирать.... Наоборот пора подобных автоваськов приучать к платным парковкам в центре и общественному транспорту. Расповадили их со своим автомобилизмом головного мозга. А аллее следует вернуть украденное
02:15:02 05-07-2026
Василий Алибабаевич (22:54:33 01-07-2026) Пора и по второй полосе забирать.... На своей даче её делай эту полосу. А тут должна быть аллея как на главной улице Краснодара шириной. Не огрызок под хотелки водятлов
09:49:59 02-07-2026
Гость (20:40:10 01-07-2026) Там проезжая часть должна быть убрана. По одной полосе у алл... Первоначально разделительную полосу делают для последующего расширения проезжей части.