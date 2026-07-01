НОВОСТИОбщество

Асфальт снимается, деревья стригутся. Как выглядит масштабное обновление проспекта Ленина

Участок протяженностью более двух километров после проведения всех работ, можно сказать, засияет новыми красками

01 июля 2026, 15:47, ИА Амител

Работы на проспекте Ленина / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле на участке проспекта Ленина от улицы Димитрова до площади Октября ведутся работы не только по обновлению дорожного полотна, но и по приведению в порядок деревьев. Об этом рассказала корреспондент amic.ru.

«Асфальт снимается, деревья стригутся», — отметила наш корреспондент.

Напомним, работы по обновлению дороги начались в ночь с 30 июня на 1 июля. На участке протяженностью 2,27 километра проведут: укладку верхнего слоя асфальта, асфальтирование тротуаров, частичную замену бортовых камней, высотную регулировку колодцев коммуникаций.

Ремонт будет вестись поэтапно. После окончания работ на четной стороне подрядчик перейдет к обновлению нечетной.

Обновление дорожного полотна на проспекте Ленина / Фото: barnaul.org

В Барнауле начались работы по обновлению дорожного полотна на проспекте Ленина

Водителям рекомендуется учитывать возможные затруднения и заблаговременно планировать свой маршрут
НОВОСТИТранспорт
Барнаул Благоустройство Дорожный ремонт деревья
       

Комментарии 11

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Гость

16:15:15 01-07-2026

А на Гоголя от Красноармейского до Челюскинцев когда хотя бы ямки заделают?

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Гость

16:46:31 01-07-2026

Чо опять до деревьев докопались?

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Гость

11:13:59 02-07-2026

Гость (16:46:31 01-07-2026) Чо опять до деревьев докопались?... А вы что, стричься не ходите? Вот какие-то вы странные, забыли что деревья тоже живые.

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Гость

17:26:00 01-07-2026

Лучше бы новые деревья садились,приствольные решётки нормальные сделали для деревьев. Кроме рубок тотальных ни на что ума не хватает

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Гость

17:55:59 01-07-2026

Просто здесь очень простая логика: вырубить, посадить, новые посадки часто гибнут, снова посадить и т.д. Представьте сколько денег можно освоить.... А работы сколько сделать... А отчитаться сколько можно раз... Смотришь и наградят...

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Гость

18:46:04 01-07-2026

Деревья (ветки) на / над проезжей частью (тротуарах) должны быть убраны.

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Гость

20:40:10 01-07-2026

Гость (18:46:04 01-07-2026) Деревья (ветки) на / над проезжей частью (тротуарах) должны ... Там проезжая часть должна быть убрана. По одной полосе у аллеи украли в нулевые годы

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Василий Алибабаевич

22:54:33 01-07-2026

Гость (20:40:10 01-07-2026) Там проезжая часть должна быть убрана. По одной полосе у алл... Пора и по второй полосе забирать.

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Гость

02:13:06 05-07-2026

Василий Алибабаевич (22:54:33 01-07-2026) Пора и по второй полосе забирать.... Наоборот пора подобных автоваськов приучать к платным парковкам в центре и общественному транспорту. Расповадили их со своим автомобилизмом головного мозга. А аллее следует вернуть украденное

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Гость

02:15:02 05-07-2026

Василий Алибабаевич (22:54:33 01-07-2026) Пора и по второй полосе забирать.... На своей даче её делай эту полосу. А тут должна быть аллея как на главной улице Краснодара шириной. Не огрызок под хотелки водятлов

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Гость

09:49:59 02-07-2026

Гость (20:40:10 01-07-2026) Там проезжая часть должна быть убрана. По одной полосе у алл... Первоначально разделительную полосу делают для последующего расширения проезжей части.

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