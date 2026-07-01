В Барнауле начались работы по обновлению дорожного полотна на проспекте Ленина

Водителям рекомендуется учитывать возможные затруднения и заблаговременно планировать свой маршрут

01 июля 2026, 12:15, ИА Амител

Обновление дорожного полотна на проспекте Ленина / Фото: barnaul.org

В Барнауле в ночь с 30 июня на 1 июля начались работы по обновлению участка проспекта Ленина от улицы Димитрова до площади Октября общей протяженностью 2,27 километра, сообщает мэрия.

«Подрядная организация уже приступила к подготовительным работам. В настоящее время начато фрезерование старого асфальтового покрытия по четной стороне проспекта», — говорится в сообщении.

Комплекс работ предусматривает укладку верхнего слоя асфальта, асфальтирование тротуаров, а также частичную замену бортовых камней и высотную регулировку колодцев коммуникаций.

Как ранее отметил замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, работы будут проводиться преимущественно в ночное время и выходные дни для минимизации заторовых ситуаций и обеспечения безопасности дорожного движения.

Обновление дорожного полотна на проспекте Ленина / Фото: barnaul.org

Ремонт будет вестись поэтапно. После окончания работ на четной стороне подрядчик перейдет к обновлению нечетной.

Стоимость работ составит 124 млн рублей.

В связи с ремонтом водителям рекомендуется придерживаться скоростных ограничений, учитывать возможные затруднения и заблаговременно планировать свой маршрут.

Стоит отметить, что проспект Ленина ремонтируется не впервые. В 2019 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" уже были обновлены смежные участки: от улицы Димитрова до площади Баварина и от улицы Северо-Западной до площади Октября.