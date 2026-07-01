В Барнауле начались работы по обновлению дорожного полотна на проспекте Ленина
Водителям рекомендуется учитывать возможные затруднения и заблаговременно планировать свой маршрут
01 июля 2026, 12:15, ИА Амител
В Барнауле в ночь с 30 июня на 1 июля начались работы по обновлению участка проспекта Ленина от улицы Димитрова до площади Октября общей протяженностью 2,27 километра, сообщает мэрия.
«Подрядная организация уже приступила к подготовительным работам. В настоящее время начато фрезерование старого асфальтового покрытия по четной стороне проспекта», — говорится в сообщении.
Комплекс работ предусматривает укладку верхнего слоя асфальта, асфальтирование тротуаров, а также частичную замену бортовых камней и высотную регулировку колодцев коммуникаций.
Как ранее отметил замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, работы будут проводиться преимущественно в ночное время и выходные дни для минимизации заторовых ситуаций и обеспечения безопасности дорожного движения.
Ремонт будет вестись поэтапно. После окончания работ на четной стороне подрядчик перейдет к обновлению нечетной.
Стоимость работ составит 124 млн рублей.
В связи с ремонтом водителям рекомендуется придерживаться скоростных ограничений, учитывать возможные затруднения и заблаговременно планировать свой маршрут.
Стоит отметить, что проспект Ленина ремонтируется не впервые. В 2019 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" уже были обновлены смежные участки: от улицы Димитрова до площади Баварина и от улицы Северо-Западной до площади Октября.
12:21:15 01-07-2026
Ну здравствуй, летний транспортный коллапс.
13:07:19 01-07-2026
В этом году всё в порядке?! ВЕСЬ город решили перекрыть разом??!!! Чё за неадекватность?!
16:04:07 01-07-2026
Гость (13:07:19 01-07-2026) В этом году всё в порядке?! ВЕСЬ город решили перекрыть разо...
Вам не угодишь.
Не ремонтируют - негодяи. Ремонтируют - тот же вердикт.
Следуя вашей логике, правильнее ремонтировать дороги зимой, укладывая асфальт на снег.
17:03:26 01-07-2026
на фоне стройки то на месте цума потом не перекопают, что б коммуникации подвести к новострою?