Атаку дронов на Москву назвали "большой ошибкой" Зеленского

По словам сенатора, Киев всему международному сообществу показал, что не готов к миру

11 марта 2025, 15:40, ИА Амител

Сенатор Владимир Джабаров / Фото: t.me/senatorDzhabarov

Сенатор Владимир Джабаров назвал атаку украинских БПЛА на Москву и регионы "большой ошибкой" президента Украины Владимира Зеленского, пишет "Парламентская газета".

"Это желание киевского режима показать, что Украина сильна и готова продолжать боевые действия против России. За счет этого, вероятно, Киев захочет предъявить более жесткие требования на переговорах по украинскому урегулированию", – отметил Джабаров.

Он подчеркнул, что Киев всему международному сообществу показал, что не готов к миру и будет делать все возможное, чтобы оттянуть реализацию любых мирных инициатив.

"Команда Зеленского будет всячески кочевряжиться, спорить в отстаивании своих позиций на любых переговорах о мире", – уверен сенатор.

Он также отметил, что повторить подобную атаку украинских БПЛА будет непросто, даже несмотря на то, что на Украине налажено серийное производство беспилотников и они получают их из-за границы.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова связала атаку украинских беспилотников на Москву с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу.