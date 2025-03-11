В Госдуме призвали ответить "Орешником" на украинскую атаку дронами
И лучше даже не одним, считает Андрей Картаполов
11 марта 2025, 15:30, ИА Амител
На сегодняшние атаки дронов по регионам России нужно ответить "Орешником", заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
"Решение за Верховным главнокомандующим, но, думаю, будет нелишним, лучше даже не один", – приводит его слова телеграм-канал "Юнашев LIVE".
Утром 11 марта Москва и десять регионов подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В частности, над Москвой и Подмосковьем сбили 91 БПЛА. По последним данным, в результате атаки БПЛА пострадали 20 человек, двое погибли.
Обломки беспилотников повредили железнодорожную инфраструктуру на станции Домодедово, жилые дома в Москве и Подмосковье.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт" после массированной атаки беспилотников на Москву и регионы.
16:17:18 11-03-2025
Сколько можно это терпеть??? Надо ответить очень жестко, в Киеве живут спокойно, с мостами и аэропортом, вокзалом! Сколько еще погибших надо, чтобы у наших руководителей появились яйца???
16:26:45 11-03-2025
наводили французы и бомбили французы спецом чтобы мирные переговоры у арабов сорвать
поэтому сейчас в ответ по киеву стрелять нельзя это будет в помощь макрону и нато
а вот сбить французкие спутники на орбите и ослепить европейскую натовскую компашку это нужно сделать
можно даже по парижу куда нибудь кинжалом лупануть по заброшке какой нибудь
чтоб макрон-наполеон со стаха обоср*ся
17:33:34 11-03-2025
хохлы только и могут провокациями заниматься, боится просроченный что конец его близок а сдаться не может свои же грохнут, вот и ждет когда его окончательно прижмут, когда наши встанут на банковой в 5-10 метрах от просроченного он как трус повторит судьбу гитлера.
он же понимает чем гитлер кончил.
18:13:31 11-03-2025
Пора менять наших совкых генералов и необходимо полностью уронить Киев с его метро вокзалами и радой.
19:01:58 11-03-2025
Успокойтесь, кровожадные. Мы этим и отличаемся от них, чтобы вести себя по-другому.