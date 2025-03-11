В Госдуме призвали ответить "Орешником" на украинскую атаку дронами

И лучше даже не одним, считает Андрей Картаполов

11 марта 2025, 15:30, ИА Амител

Андрей Картаполов / Фото: Александр Казаков / ТАСС

На сегодняшние атаки дронов по регионам России нужно ответить "Орешником", заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

"Решение за Верховным главнокомандующим, но, думаю, будет нелишним, лучше даже не один", – приводит его слова телеграм-канал "Юнашев LIVE".

Утром 11 марта Москва и десять регионов подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В частности, над Москвой и Подмосковьем сбили 91 БПЛА. По последним данным, в результате атаки БПЛА пострадали 20 человек, двое погибли.

Обломки беспилотников повредили железнодорожную инфраструктуру на станции Домодедово, жилые дома в Москве и Подмосковье.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт" после массированной атаки беспилотников на Москву и регионы.