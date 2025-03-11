Атаку дронов на Москву связали с визитом генсека ОБСЕ

Мария Захарова подчеркнула, что уже не первый раз визит высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов

11 марта 2025, 14:44, ИА Амител

Мария Захарова / Фото: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Атака украинских беспилотников на Москву связана с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуна Синирлиоглу. Об этом представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале.

"Сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда ее посещает генсек ОБСЕ. Глава той организации, которую спонсоры Зеленского низвели до уровня говорильни, лишив первоначального смысла – обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе", – написала Захарова.

Она также подчеркнула, что уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов ВСУ.

Напомним, утром 11 марта Москва и десять регионов подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В частности, над Москвой и Подмосковьем сбили 91 БПЛА.

По последним данным, в результате атаки БПЛА пострадали 20 человек, двое погибли.

Обломки беспилотников повредили железнодорожную инфраструктуру на станции Домодедово, жилые дома в Москве и Московской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт" после массированной атаки беспилотников на Москву и регионы.