НОВОСТИПроисшествия

Авария на улице Чудненко в Барнауле оставила более десяти домов без холодной воды

В Барнауле из-за аварии на водопроводе по улице Чудненко отремонтированы дома.

01 декабря 2025, 12:10, ИА Амител

Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Барнауле продолжают устранять крупную аварию на водопроводе по улице Чудненко, 51 – из-за повреждения трубопровода десятки домов остались без холодной воды. Об этом сообщили в "Росводоканале Барнаул".

Под отключение попали девять многоэтажек, четыре частных дома, детский сад и бойлерная. Холодной воды нет по адресам:

  • ул. Чеглецова, 54, 62, 66, 66б, 72;
  • ул. Чихачева, 17;
  • ул. 5-я Западная, 40а–46, 56, 67;
  • ул. Чудненко, 51, 55.

Для жителей организовали подвоз воды: автоцистерны дежурят у домов на Чудненко, 51, и Чеглецова, 66. Когда именно авария будет устранена, в компании пока не рассказывают.

Новая водонапорная башня в Хомутино / Фото: Министерство строительства Алтайского края

Новые трубы и напорная башня. В алтайском селе решили наболевшую проблему с водоснабжением

Раньше вода была плохого качества и практически не доходила до дальней улицы
НОВОСТИОбщество

Барнаул вода отключения

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

14:14:49 01-12-2025

Воды нет никакой,ни холодной,ни горячей.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:03:42 01-12-2025

Вторые сутки нет ни холодной ни горячей воды, сколько можно издеваться над людьми. Губернатор и мэр в курсе событий?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Софья

17:49:43 01-12-2025

Где вода 😔

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:27:34 02-12-2025

Список адресов неполный, Чеглецова 74, тоже без воды.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров