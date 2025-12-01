Авария на улице Чудненко в Барнауле оставила более десяти домов без холодной воды
В Барнауле из-за аварии на водопроводе по улице Чудненко отремонтированы дома.
01 декабря 2025, 12:10, ИА Амител
Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
В Барнауле продолжают устранять крупную аварию на водопроводе по улице Чудненко, 51 – из-за повреждения трубопровода десятки домов остались без холодной воды. Об этом сообщили в "Росводоканале Барнаул".
Под отключение попали девять многоэтажек, четыре частных дома, детский сад и бойлерная. Холодной воды нет по адресам:
- ул. Чеглецова, 54, 62, 66, 66б, 72;
- ул. Чихачева, 17;
- ул. 5-я Западная, 40а–46, 56, 67;
- ул. Чудненко, 51, 55.
Для жителей организовали подвоз воды: автоцистерны дежурят у домов на Чудненко, 51, и Чеглецова, 66. Когда именно авария будет устранена, в компании пока не рассказывают.
14:14:49 01-12-2025
Воды нет никакой,ни холодной,ни горячей.
15:03:42 01-12-2025
Вторые сутки нет ни холодной ни горячей воды, сколько можно издеваться над людьми. Губернатор и мэр в курсе событий?
17:49:43 01-12-2025
Где вода 😔
08:27:34 02-12-2025
Список адресов неполный, Чеглецова 74, тоже без воды.