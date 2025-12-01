Авария на улице Чудненко в Барнауле оставила более десяти домов без холодной воды

В Барнауле из-за аварии на водопроводе по улице Чудненко отремонтированы дома.

01 декабря 2025, 12:10, ИА Амител

Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Барнауле продолжают устранять крупную аварию на водопроводе по улице Чудненко, 51 – из-за повреждения трубопровода десятки домов остались без холодной воды. Об этом сообщили в "Росводоканале Барнаул".

Под отключение попали девять многоэтажек, четыре частных дома, детский сад и бойлерная. Холодной воды нет по адресам:

ул. Чеглецова, 54, 62, 66, 66б, 72;

ул. Чихачева, 17;

ул. 5-я Западная, 40а–46, 56, 67;

ул. Чудненко, 51, 55.

Для жителей организовали подвоз воды: автоцистерны дежурят у домов на Чудненко, 51, и Чеглецова, 66. Когда именно авария будет устранена, в компании пока не рассказывают.