Новые трубы и напорная башня. В алтайском селе решили наболевшую проблему с водоснабжением

17 ноября 2025

В селе Хомутино Целинного района завершили масштабные работы по замене водопровода, бурению новой скважины и установке водонапорной башни, которые проводили за счет краевого бюджета. Благодаря комплексному подходу здесь решили многолетнюю проблему: напор в некоторых домах был очень слабым, а из-за качества воды даже ломалась бытовая техника.

"Топили снег, возили воду с речки"

Хомутино – сравнительно небольшое село: здесь всего 96 домовладений, в которых проживают около 350 человек. Уже много лет в населенном пункте были большие проблемы с напором воды, рассказывает местная жительница Елена.

«Я в Хомутино живу уже 35 лет. С водой здесь были огромные сложности – до нас она вообще не доходила. Тяжело приходилось: и с речки воду возили на санках, и снег топили. Скотину-то надо было поить, стираться, убираться. Ребятишки были маленькие», – вспоминает женщина.Такая ситуация сложилась по ряду причин, поясняет замглавы администрации Целинного района по экономическому развитию Андрей Артамонов.

Во-первых, местная водонапорная башня устарела во всех смыслах.

«Высота этой башни, которая эксплуатировалась с 1988 года, уже не выдерживала никакой критики, потому что этого давления не хватало на село. Плюс, за годы подмыло основание, она могла упасть при хорошем ветре. Да и проржавела. Люди жаловались на отсутствие должного давления, поэтому нужна была хорошая новая башня», – поясняет Артамонов.Во-вторых, воду качали с помощью старой скважины, которая тоже требовала замены. Плюс, устарела и система водопровода: за долгие годы трубы покрылись ржавчиной.

По словам Артамонова, в сложившихся условиях люди не могли пользоваться бытовой техникой: стиральные и посудомоечные машины не работали или вовсе ломались. В воде фиксировали содержание сероводорода.

Глава Хомутинского сельсовета Юрий Пастухов рассказал, что трубы начали менять в 2023-м, но работу провели только частично.

«Водопровод, новая скважина и новая башня – селу нужны были все три этих этапа. Мы давно уже разговаривали об этом с районной администрацией. Решили попробовать войти в какую-то программу, попросить помощь», – рассказал глава.В конце 2024 года жители Хомутино обратились на прямую линию к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, чтобы решить проблему радикально. В эфир вопрос не попал, но Минстрой Алтайского края и администрация района взяли его в работу.

Три в одном

Район подготовил нужную документацию и составил сметы, а строительное ведомство включило Хомутино в государственную программу Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами".

В итоге было решено провести весь комплекс необходимых работ уже в 2025-м, сообщил начальник отдела водоснабжения управления по развитию коммунальной инфраструктуры Минстроя Алтайского края Максим Сорокин.

«Комплексный подход всегда более правильный. В Хомутино вся сеть водоснабжения была изношена и требовала замены. Из краевого бюджета администрации Целинного района было выделено 13,8 млн рублей. На эти средства были выполнены работы по бурению скважины и установке новой водонапорной башни. Также было заменено порядка 2 км сетей водоснабжения», – пояснил представитель Минстроя.

Новая система водопровода уже запущена. Теперь никаких проблем с качеством и напором воды нет, рассказала жительница Хомутино Елена. Даже до ее дальней улицы вода доходит хорошо.

«До этого шла тихо-тихо и была грязная. А как подключили новую башню, вода стала бежать очень хорошо. Мы раньше насос ставили, чтобы воду качать, а теперь он нам не нужен», – делится женщина.Даже летом, когда все поливают огороды, напор теперь будет хорошим, не сомневается еще одна местная жительница, Ольга.

«Вода теперь бежит замечательно. Уже сейчас понятно, что даже летом напор будет хорошим. Очень радует, что мы обратились на прямую линию к губернатору и нас услышали», – отметила она.Водозаборная скважина оснащена современным оборудованием, которое позволяет контролировать уровень воды в башне, добавил Юрий Пастухов. По словам главы сельсовета, летом его можно будет повысить, чтобы напора точно хватило всем сельчанам. Так что многолетнюю проблему можно считать полностью решенной.

"Используем все возможности"

Андрей Артамонов добавил, что этот проект – не единственный, который удалось в этом году реализовать в Целинном районе для улучшения качества воды. По его словам, у муниципалитетов сегодня много возможностей, чтобы получить краевую поддержку.

«Мы стараемся использовать все возможности и программы, которые есть. В этом году реализовали два проекта по программе поддержки местных инициатив. В селе Еланда переложили 1,2 км крайне изношенных водопроводных сетей. А в селе Овсянниково провели реконструкцию водозаборной скважины, установили новый генератор. Также в Целинном завершается капремонт водопроводных сетей – более 3 км», – рассказал замглавы района.В Министерстве строительства Алтайского края также добавили, что с начала года в регионе обновили больше 60 водонапорных башен и водозаборных скважин, а также 115 км сетей. Но к концу года эти показатели увеличатся – в некоторых населенных пунктах работы еще продолжаются. Все эти проекты ведомство тщательно координирует.