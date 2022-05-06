Таксист из Алтайского края поборется за автомобиль в Чечне
Финал IV Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России» пройдёт с 16 по 18 мая в Грозном
Таксист Александр Кузьмин поедет в Грозный, чтобы представить Алтайский край в финале IV всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России», который пройдёт с 16 по 18 мая на площадке «Крепость Грозная». Об этом amic.ru сообщили организаторы конкурса.
Всего в финале поучаствуют 24 таксиста со всей страны. Им предстоит ответить на вопросы по теории, касающейся законодательства о такси и правилах перевозки пассажиров, а также выполнить задания по маневрированию автомобилем.
В творческом задании каждый участник выйдет на сцену и представит зрителям родной регион.
Призёры конкурса «Лучший водитель такси в России» получат крупный денежный приз, а победитель отправится домой на новом личном авто. Помимо соревнований, для финалистов подготовят экскурсию по достопримечательностям республики и развлекательную программу.
Участие в мероприятии уже подтвердил глава Чечни Рамзан Кадыров. Также его посетят ряд других российских губернаторов.
Для справки. Всероссийский конкурс среди водителей такси проводится с 2018 года. К участию допускаются профессиональные водители, работающие в таксопарках, или индивидуальные предприниматели. Конкурс проводится с целью повышения роли и престижа профессии водителя такси и улучшения качества и безопасности перевозок в регионах страны.