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Томенко поручил увеличить расходы на ремонт дорог и покупку техники

За последние три года на эти цели в Алтайском крае потратили почти 6 млрд рублей

24 января 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил увеличить расходы на дорожную деятельность и покупку техники для муниципальных образований. Об этом сообщили в правительстве региона.

На оперативном совещании руководитель отметил, что дорожная отрасль в крае развивается динамично, но есть потребность в улучшении качества дорог и увеличении дорожного фонда.

По его данным, в 2021 году на обновление дорожной и коммунальной техники городам и районам из краевого бюджета дали порядка 500 млн рублей, а в 2022-м – около миллиарда. В общей сложности за последние три года на эти цели потратили 1,8 млрд рублей, не учитывая средства для дорожной отрасли. Всего же из краевого бюджета на обновление коммунальной, дорожной техники и общественного транспорта с учётом потребностей трамвайного и троллейбусного обеспечения за этот период направили около 6 млрд.

"Всё это работает на улучшение качества жизни наших жителей... Несмотря на то, что мы многое делаем в этом направлении, потребность в дорожной и коммунальной технике у муниципалитетов ещё большая. Поэтому я прошу руководителей профильных ведомств продолжить заниматься этим вопросом, а также оперативно подготовить предложения по приобретению в этом году техники для муниципальных образований, согласовав их с Министерством финансов Алтайского края. Рассмотрите возможности использования дополнительных источников", – обратился к руководителям краевых ведомств губернатор.

Ранее рассказали, какие дороги отремонтируют и построят в Барнауле в 2023 году.

Комментарии 6

  • не то автор лишь бы что нибудь написать, либо губернатор что то курит, я так понимаю бюджет уже сформирован на 2023год и утвержден, статьи расхода определены, что такое бюджетная политика простому обывателю не очень нужно а вот счетно-ревизионной палате ясно понятно. и как это господин губернатор попросил рассмотреть дополнительные источники увеличения расходов на закупку и там прочее, это что за возможности-спонсорские взятки автогрейдерами?? бюджет то с дифицитом министерство финансов что свой станок печатный имеет, а правительство делает ставки на скачках и спортбокс или фонбет??
    24 января, Гость   Ответить
  • Я предполагаю что средства от продажи китайского рынка пойдут на эти цели, только на много не хватит продали то за бесценок аукцион называется, вот господину отмашкину тоже хороший аукцион попался на застройку горы, но это хоть выглядело как аукцион цена росла, а не падала. вопрос Для кого строимся вообще то
    24 января, Гость   Ответить
  • качество жизни наших жителей совсем в ином, цены на жилье, счета за коммуналку вдвое выросли, на капремонт какого то жилья предьявляют, ребята я приобрел квартиру в новостройке за свои деньги без помощи государства , а с какого перепугу я должен кому то платить за ремонт, эта афера сравнимая с платой за проезд по мосту или дороги на Кемерово, наевшись мошенники все таки успокоились и плата исчезла
    24 января, Гость   Ответить
  • Каждый год рапортует о покупке дорожной технике, и где она? Опять нету? Что то странно как то....
    24 января, Гость   Ответить
  • Кто передвигается тот и чистит, вижу что администрация задумала сделать дороги платными, опять шлагбаумы появятся и сборщики из ООО
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, ничего не меняется . Как был край, нищим, так и останется.
    25 января, Гость   Ответить
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