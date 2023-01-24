Томенко поручил увеличить расходы на ремонт дорог и покупку техники

За последние три года на эти цели в Алтайском крае потратили почти 6 млрд рублей

24 января 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил увеличить расходы на дорожную деятельность и покупку техники для муниципальных образований. Об этом сообщили в правительстве региона.

На оперативном совещании руководитель отметил, что дорожная отрасль в крае развивается динамично, но есть потребность в улучшении качества дорог и увеличении дорожного фонда.

По его данным, в 2021 году на обновление дорожной и коммунальной техники городам и районам из краевого бюджета дали порядка 500 млн рублей, а в 2022-м – около миллиарда. В общей сложности за последние три года на эти цели потратили 1,8 млрд рублей, не учитывая средства для дорожной отрасли. Всего же из краевого бюджета на обновление коммунальной, дорожной техники и общественного транспорта с учётом потребностей трамвайного и троллейбусного обеспечения за этот период направили около 6 млрд.

"Всё это работает на улучшение качества жизни наших жителей... Несмотря на то, что мы многое делаем в этом направлении, потребность в дорожной и коммунальной технике у муниципалитетов ещё большая. Поэтому я прошу руководителей профильных ведомств продолжить заниматься этим вопросом, а также оперативно подготовить предложения по приобретению в этом году техники для муниципальных образований, согласовав их с Министерством финансов Алтайского края. Рассмотрите возможности использования дополнительных источников", – обратился к руководителям краевых ведомств губернатор.

Ранее рассказали, какие дороги отремонтируют и построят в Барнауле в 2023 году.