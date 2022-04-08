В Алтайском крае открыли движение транспорта на двух трассах
Закрытыми остаются три участка дорог
На двух трассах Алтайского края открыли движение для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Речь идёт о дороге Старая Суртайка — Новая Суртайка и Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай.
«В связи с понижением уровня воды в реке Ише на автомобильной дороге Старая Суртайка — Новая Суртайка возобновлено движение, также открыт проезд для всех видов транспорта на трассе Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай, на участке были выполнены восстановительные работы на подходах к временному мосту», — говорится в сообщении.
При этом по-прежнему остаются закрытыми три участка дорог:
• Красногорское — Карагайка — Ивановка на 12 км в Красногорском районе;
• Алейск — Безголосово — К-13 в Алейском районе (альтернативный проезд до Безголосово осуществляется через Алейск — Петропавловское — Смоленское);
• Аксёново — Антипино — Бураново в Тогульском районе на 12 км (на объекте дежурят дорожные службы, которые в случае необходимости сопровождают водителей по затопленному участку).
Актуальную информацию по дорожной обстановке можно получить по телефонам:
• дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
• дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;
• дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86;
• экстренная служба: 101, 112.