В России продлят срок действия истёкших водительских прав на три года

Срок действия водительских удостоверений автоматически продлят на три года, а других разрешительных документов — на год. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

«Изменение коснётся российских национальных водительских удостоверений, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года», — говорится в сообщении.

Помимо этого, правительство на год продлит срок действия диагностических карт для транспорта, зарегистрированного в районах Крайнего Севера и предназначенного для перевозок опасных грузов.

Аналогичная мера распространится на отдельные санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельства о государственной регистрации племенных стад.

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