Встать на сторону клиента. Как рынок авто с пробегом выживает в условиях высокой конкуренции

Уход крупных автопроизводителей с российского рынка полностью изменил сложившийся уклад в сфере продаж и обслуживания авто. Официальным дилерам остаётся строить свою работу, исходя из планов дистрибьюторов. А продавцы автомобилей с пробегом поставлены в условия жёсткой конкуренции, и грамотное взаимодействие с покупателем, умение слышать его потребности в такой ситуации даёт весомую фору. Как выстроить работу, чтобы не потерять лидерство и расширить своё присутствие на рынке, расскажем на примере автоцентра «СОЮЗ-АВТО».

Автоцентр «СОЮЗ-АВТО» уже 19 лет занимает лидерские позиции по продаже автомобилей с пробегом в Алтайском крае. Ежедневно покупателям предлагают от 400 до 500 авто разного ценового сегмента и модельного ряда, а в 2022 году ассортимент только расширился. Это произошло не только по причине повышения спроса на новые автомобили из стран ЕАЭС, но и из-за новых возможностей для параллельного импорта.

За время работы постоянными клиентами «СОЮЗ-АВТО» стали более 30 тысяч человек.

«Отвечая на растущие запросы клиентов в автоцентре, мы создали все условия, чтобы обеспечить решение тех задач, которые возникают при покупке и обслуживании автомобиля оперативно, на месте. Проще говоря, „здесь и сейчас“, экономя время и нервы клиента», — объяснили в автоцентре.

Фото: «СОЮЗ-АВТО»

Сегодня покупатели могут воспользоваться услугами:

— протестировать понравившийся автомобиль перед покупкой;

— проверить авто в сервисной зоне;

— подобрать автомобиль по всем желаемым параметрам в странах — членах ЕАЭС, с оформлением полного пакета таможенных документов;

— воспользоваться услугой автообмена или TRADE-IN, с возможностью внесения автомобиля в качестве первоначального взноса по автокредиту;

— оформить автокредит в одном из 11 банков-партнёров;

— застраховать транспортное средство;

— приобрести техническую гарантию на купленный автомобиль от лидера среди сервисов, предоставляющих данные услуги компании KARSO;

— получить полный пакет документов для постановки автомобиля на учёт в ГИБДД.

Автоцентр «СОЮЗ-АВТО» гарантирует юридическую чистоту реализуемых автомобилей. А также предоставляет возможность безналичного расчёта без НДС.

А если клиент хочет продать автомобиль, для него действуют максимально прозрачные и выгодные условия:

— организована открытая стоянка на 600 машино-мест и закрытая тёплая площадка на 80 машино-мест. При этом открытая стоянка — бесплатная;

— цену на автомобиль определяет клиент с возможностью её корректировки без ограничений в период реализации;

— каждый автомобиль профессионально фотографируют и размещают объявление о продаже на автомобильных классифайдах и сайте автоцентра. Клиент экономит своё время на показ автомобиля и может не думать о поиске покупателя — этим занимаются сотрудники автоцентра;

— подготавливая автомобиль к продаже, «СОЮЗ-АВТО» берёт на себя все бумажные и юридические вопросы.

«Комплексный подход и желание выстроить с клиентом долгосрочные партнёрские отношения гарантирует стабильность компании и её делу», — уверены в автоцентре «СОЮЗ-АВТО».

Автоцентр «СОЮЗ-АВТО»

Адрес: город Барнаул, Павловский тракт, 186В

Телефон: +7 (3852) 50-40-30

Сайт

ИП Нарзуков С.Е.