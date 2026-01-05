Автомобиль разорвало. Жуткое смертельное ДТП произошло в Ярославской области

Один человек погиб и пятеро пострадали

05 января 2026, 10:30, ИА Амител

На трассе Тутаев – Богдановка в Ярославской области произошло жесткое лобовое столкновение, в результате которого один человек погиб и пятеро пострадали, пишет Telegram-канал "Топор Live".

По предварительным данным МВД, авария произошла на третьем километре трассы, где водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen.

Водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте. Кадры с места ДТП показывают, что от удара его машина была разорвана на две части. В иномарке находились пять человек, включая двоих детей 8 и 14 лет. Все пассажиры Volkswagen были госпитализированы.

Точные обстоятельства и причины выезда на встречную полосу устанавливаются в ходе следственных действий.