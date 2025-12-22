Автомобиль всмятку. Жуткое смертельное ДТП произошло на трассе Омск — Курган

Смерть настигла водителя "Лады" на месте происшествия

22 декабря 2025, 19:30, ИА Амител

Жуткое ДТП / Фото: полиция Омской области

Смертельное ДТП произошло утром 20 декабря на федеральной трассе в Москаленском районе Омской области, пишет "Город55".

Авария случилась около 10:45 на 708-м километре автодороги Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск. По предварительным данным Госавтоинспекции, 54-летний водитель автомобиля "УАЗ Патриот" выехал на встречную полосу при обгоне и столкнулся с "Ладой Грантой".

За рулем "Лады" находился 64-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия. В результате ДТП также пострадали 14-летний внук погибшего, водитель УАЗа и пассажир внедорожника – женщина 1937 года рождения. Все они были доставлены в медицинское учреждение.

Для установления точных обстоятельств аварии организована проверка, контроль за которой взяла на себя прокуратура Москаленского района.

Отмечается, что 20 декабря в Омской области произошло сразу несколько серьезных ДТП. После этого из-за ухудшения погодных условий и метели на ряде федеральных дорог региона были введены ограничения для движения пассажирского транспорта, такси и большегрузов.

Ранее сообщалось, что в Косихинском районе Алтайского края произошло жесткое ДТП с пострадавшими. Авария случилась 19 ноября в 14:15 на 262-м километре Чуйского тракта, где столкнулись Subaru Forester и Nissan Juke.