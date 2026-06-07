Балкон пятиэтажки загорелся в одном из районов Барнаула
Площадь пожара составила около трех квадратных метров
07 июня 2026, 14:33, ИА Амител
В Барнауле днем 6 июня произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Малахова. Возгорание возникло на балконе квартиры, расположенной на верхнем этаже здания, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
К моменту прибытия пожарных подразделений огнем был охвачен балкон на пятом этаже. Площадь пожара составила около трех квадратных метров.
Для ликвидации возгорания привлекались восемь сотрудников МЧС, две пожарные автоцистерны и автолестница.
В результате происшествия никто не пострадал. Огонь повредил обшивку балкона, оконный блок и находившиеся там личные вещи.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
16:22:43 07-06-2026
А где балкон? Отгорел?
17:40:24 07-06-2026
Гость (16:22:43 07-06-2026) А где балкон? Отгорел?... Это девятка а не пятерка
07:46:47 08-06-2026
Если девятка и балкон не застеклен то вполне возможно сверху бросили бычок.