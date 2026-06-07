Балкон пятиэтажки загорелся в одном из районов Барнаула

Площадь пожара составила около трех квадратных метров

07 июня 2026, 14:33, ИА Амител

Пожар в доме в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле днем 6 июня произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Малахова. Возгорание возникло на балконе квартиры, расположенной на верхнем этаже здания, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

К моменту прибытия пожарных подразделений огнем был охвачен балкон на пятом этаже. Площадь пожара составила около трех квадратных метров.

Для ликвидации возгорания привлекались восемь сотрудников МЧС, две пожарные автоцистерны и автолестница.

В результате происшествия никто не пострадал. Огонь повредил обшивку балкона, оконный блок и находившиеся там личные вещи.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.