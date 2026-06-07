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Балкон пятиэтажки загорелся в одном из районов Барнаула

Площадь пожара составила около трех квадратных метров

07 июня 2026, 14:33, ИА Амител

Пожар в доме в Барнауле / Фото: amic.ru
Пожар в доме в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле днем 6 июня произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Малахова. Возгорание возникло на балконе квартиры, расположенной на верхнем этаже здания, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

К моменту прибытия пожарных подразделений огнем был охвачен балкон на пятом этаже. Площадь пожара составила около трех квадратных метров.

Для ликвидации возгорания привлекались восемь сотрудников МЧС, две пожарные автоцистерны и автолестница.

В результате происшествия никто не пострадал. Огонь повредил обшивку балкона, оконный блок и находившиеся там личные вещи.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Барнаул Пожары
       

Комментарии 3

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Гость

16:22:43 07-06-2026

А где балкон? Отгорел?

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Гость

17:40:24 07-06-2026

Гость (16:22:43 07-06-2026) А где балкон? Отгорел?... Это девятка а не пятерка

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Гость

07:46:47 08-06-2026

Если девятка и балкон не застеклен то вполне возможно сверху бросили бычок.

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