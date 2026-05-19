Соседи даже могут подать в суд, чтобы прекратить такие действия и получить компенсацию

19 мая 2026, 14:15, ИА Амител

Мусор / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Выбрасывание мусора с балкона является административным правонарушением, сообщил RT Антон Палюлин, преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин в университете "Синергия". Это нарушение регулируется статьей 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). За такие действия гражданам может быть назначен штраф до 5 тысяч рублей. В случае причинения вреда людям или окружающей среде размер штрафа может увеличиться до 7 тысяч рублей.

«Ответственность за данное правонарушение наступает в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также санитарными правилами СанПиН 2.1.3684-21. Эти нормативные акты запрещают загрязнение придомовых территорий», — добавил он.

Если же действия по выбрасыванию мусора с балкона совершаются демонстративно и носят характер неуважения к окружающим, это может повлечь применение статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". В данном случае штраф составляет от 500 до 1000 рублей либо может быть назначено административное наказание в виде ареста на срок до 15 суток. Для привлечения к ответственности за мелкое хулиганство необходимо доказать публичность действий и наличие хулиганских побуждений, что подтверждается только личным признанием нарушителя, пояснил юрист.

«Если соседи страдают от действий нечистоплотного жильца, они могут подать негаторный иск по статье 304 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Этот иск направлен на защиту прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения. Иск может потребовать прекращения действий, нарушающих права соседей, и компенсации морального ущерба», — отметил Палюлин.

Регулярный выброс мусора с балкона представляет собой санитарно-эпидемиологическую угрозу для жилых зданий и придомовых территорий. За данное нарушение предусмотрено наказание по статье 6.4 КоАП РФ — штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Для привлечения нарушителя к ответственности необходимо собрать доказательства: видеозапись с камер наблюдения, показания свидетелей, акт управляющей компании или протокол, составленный участковым. Если нарушителя сложно идентифицировать, это затрудняет привлечение к ответственности. Однако систематические нарушения могут стать основанием для проверки со стороны жилищной инспекции, по результатам которой может быть выдано предписание об устранении нарушений, а при необходимости — наложен штраф, заключил эксперт.