Барнаул повторно обработают от комаров

Повторная обработка охватит 37 зон

30 июня 2025, 15:00, ИА Амител

Обработка от комаров / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле продолжат обрабатывать общественные пространства от комаров, сообщили в телеграм-канале мэрии.

Подрядчик уже завершил этап первичной обработки, повторная стартует 7 июля, она охватит 37 зон. Также с 28 июня в городе проводят повторную лаврицидную обработку 10 прибрежных участков.

Жителей просят воздержаться от длительных прогулок по газонам и под деревьями на обработанных территориях в течение нескольких дней после обработки. Информацию об этом размещают на временных стендах.

Ранее кандидат биологических наук АлтГУ Татьяна Антоненко рассказала, что высокая влажность и похолодание снизили активность комаров в Барнауле.