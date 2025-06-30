Барнаул повторно обработают от комаров
Повторная обработка охватит 37 зон
30 июня 2025, 15:00, ИА Амител
Обработка от комаров / Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле продолжат обрабатывать общественные пространства от комаров, сообщили в телеграм-канале мэрии.
Подрядчик уже завершил этап первичной обработки, повторная стартует 7 июля, она охватит 37 зон. Также с 28 июня в городе проводят повторную лаврицидную обработку 10 прибрежных участков.
Жителей просят воздержаться от длительных прогулок по газонам и под деревьями на обработанных территориях в течение нескольких дней после обработки. Информацию об этом размещают на временных стендах.
Ранее кандидат биологических наук АлтГУ Татьяна Антоненко рассказала, что высокая влажность и похолодание снизили активность комаров в Барнауле.
15:11:38 30-06-2025
дождь всё смоет...
15:22:57 30-06-2025
ага (15:11:38 30-06-2025) дождь всё смоет...... надо немного потерпеть - зимой комаров нет.
17:59:49 30-06-2025
Musik (15:22:57 30-06-2025) надо немного потерпеть - зимой комаров нет.... Тогда настанет другая проблема - кто уберёт снег!?...
21:12:36 30-06-2025
Гость (17:59:49 30-06-2025) Тогда настанет другая проблема - кто уберёт снег!?...... надуманный вопрос - снег растает сам когда придет весна, убирать его не надо.