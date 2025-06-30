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Барнаул повторно обработают от комаров

Повторная обработка охватит 37 зон

30 июня 2025, 15:00, ИА Амител

Обработка от комаров / Фото: t.me/barnaul_org
Обработка от комаров / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле продолжат обрабатывать общественные пространства от комаров, сообщили в телеграм-канале мэрии.

Подрядчик уже завершил этап первичной обработки, повторная стартует 7 июля, она охватит 37 зон. Также с 28 июня в городе проводят повторную лаврицидную обработку 10 прибрежных участков.

Жителей просят воздержаться от длительных прогулок по газонам и под деревьями на обработанных территориях в течение нескольких дней после обработки. Информацию об этом размещают на временных стендах.

Ранее кандидат биологических наук АлтГУ Татьяна Антоненко рассказала, что высокая влажность и похолодание снизили активность комаров в Барнауле.

Барнаул комары

Комментарии 4

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ага

15:11:38 30-06-2025

дождь всё смоет...

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Musik

15:22:57 30-06-2025

ага (15:11:38 30-06-2025) дождь всё смоет...... надо немного потерпеть - зимой комаров нет.

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Гость

17:59:49 30-06-2025

Musik (15:22:57 30-06-2025) надо немного потерпеть - зимой комаров нет.... Тогда настанет другая проблема - кто уберёт снег!?...

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Мусик

21:12:36 30-06-2025

Гость (17:59:49 30-06-2025) Тогда настанет другая проблема - кто уберёт снег!?...... надуманный вопрос - снег растает сам когда придет весна, убирать его не надо.

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