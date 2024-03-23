Депутат Бессарабов призвал "скорее зачистить нелюдей", устроивших теракт в "Крокусе"

Парламентарий выразил соболезнования близким погибших, а получившим ранения пожелал выздоровления

23 марта 2024, 09:00, ИА Амител

Даниил Бессарабов / Фото: altai-ter.er.ru

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов в своем Telegram-канале призвал спецслужбы как можно скорее выявить всех причастных к теракту в "Крокус Сити Холле", произошедшему 22 марта.

"Страшные минуты и часы переживаем сейчас. Ужасная трагедия в "Крокус Сите Холле". Уже понятно, что в результате бесчеловечного кровавого теракта против мирных людей погибли и пострадали десятки человек. Соболезную близким погибших. И молимся о получивших ранения и спасении тех, кто еще может находиться в концертном зале. Давайте пожелаем нашим спецслужбам скорее выявить и зачистить этих нелюдей, а также установить все обстоятельства террористического акта", – написал Бессарабов.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко также выразил соболезнования родным погибших во время теракта.