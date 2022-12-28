Барнаульцам, переплатившим по два рубля за проезд, автоматически вернут деньги

На данный момент проводится служебное расследование для установления причины инцидента

28 декабря 2022, 15:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле всем пассажирам общественного транспорта, переплатившим за проезд из-за технического сбоя в работе терминалов оплаты, деньги возвратят автоматически, сообщили в мэрии.

Напомним, 27 декабря у пассажиров списывали 30 рублей за проезд, вместо 28 рублей по тарифу.

«На линии работало почти 546 терминалов оплаты, на семи из них произошёл технический сбой, все они были незамедлительно выведены из эксплуатации», — отметил глава комитета по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи Иван Гармат.

Он уточнил, что на данный момент проводится служебное расследование, по результатам которого «будут выработаны меры по недопущению подобной ситуации впредь».

По информации МУП «Центртранс», деньги возвратят на электронные средства платежа (транспортная карта, брелок, браслет) в автоматическом режиме. Зачисление произойдет в момент операции регистрации поездки. На банковскую карту деньги вернут в течение января.

Уточнить информацию можно по телефону горячей линии «Центртранса»: 71-78-20.