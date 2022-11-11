Как устроиться на работу в БГЭС? Энергетики ответили на вопросы читателей amic.ru

«Говорят, у вас хорошие зарплаты, у меня бухгалтерский стаж три года на торговом предприятии, закончила наш АлтГУ»

11 ноября 2022, 14:13

9 ноября на портале amic.ru состоялась онлайн-конференция Барнаульской горэлектросети. Задать вопрос могли все желающие. Отметим, что компания не модерирует вопросы и предоставляет ответы абсолютно всем участникам конференции. Темы тарифов, расчётов за электроэнергию и приборов учёта оказались непопулярными у барнаульцев. Вместо этого горожане интересовались, как устроиться в БГЭС на работу и о стендах про субсидии, которые горэлектросеть разместила в своих сервисных центрах.

  1. Вопрос Маргарита: «Говорят, у вас хорошие зарплаты, у меня бухгалтерский стаж три года на торговом предприятии, закончила наш АлтГУ. Есть открытые вакансии в компании или как попасть в резерв»?

    Ответ начальника отдела по управлению персоналом БГЭС Ларисы Ильиной:
    Маргарита, вы правы, мы можем совершенно обоснованно утверждать, что обеспечиваем нашим сотрудникам достойные условия труда. Во-первых, это конкурентоспособная заработная плата, которая ежегодно индексируется. Во-вторых, все социальные гарантии и комфортные условия работы. Помимо уютных офисов, у нас есть столовая, служебный транспорт и спортзал. В-третьих, компания заинтересована в постоянном развитии своих сотрудников и повышении уровня их профессиональных навыков. Ежегодно сотрудники БГЭС обучаются по «Президентской программе переподготовки управленческих кадров». Мы участники национального проекта «Производительность труда», «Губернаторской программы переподготовки инженерных кадров для промышленности и энергетики в Алтайском крае». В Барнаульской горэлектросети развита корпоративная культура: конкурсы, мероприятия, праздники, такие как День энергетика и день рождения компании, стали многолетней доброй традицией. Работать у нас престижно и интересно. Именно по этой причине в компании низкий уровень текучести кадров. Наши сотрудники ценят свою работу, в коллективе большое количество трудовых юбиляров со стажем от 10 до 30 лет.

    Что касается второй части вашего вопроса. Наш штат специалистов бухгалтерии полностью укомплектован, но мы с радостью предложим вам встать в кадровый резерв компании. Анкета кандидата размещена на нашем официальном сайте, в разделе «Работа в компании». Анкету вместе со своим резюме необходимо направить на электронную почту ism@bges.ru. Актуальные вакансии вы можете отслеживать самостоятельно, их мы размещаем на своём официальном сайте или на таких рекрутинговых платформах, как HeadHunter и «Работа в России».

  2. Вопрос Наталья Ивановна: «Пришла в ваш офис и увидела табличку, оказывается, справки больше не нужны на субсидии. Скажите мне, где эта табличка была в апреле или раньше, когда я два часа отстояла в очереди на Ползунова?»

    Ответ начальника управления продаж электроэнергии населению БГЭС Светланы Парфеновой:
    Мы сожалеем, что вы не были вовремя проинформированы об изменениях в законодательстве. Действительно, получать справки на субсидии от Барнаульской горэлектросети, чтобы подтвердить отсутствие долгов за электроэнергию, больше не требуется. С 1 января 2022 года внесены изменения в Жилищный кодекс РФ. Теперь достаточно предоставить в органы соцзащиты или МФЦ чеки об оплате услуг.

    На официальном сайте компании информация об изменениях в законодательстве была размещена 17 января. В течение года мы регулярно информируем об этом наших абонентов на сайте БГЭС, в официальных аккаунтах нашей компании во «ВКонтакте» и в Telegram, а также с помощью средств массовой информации. В течение первого квартала 2022 года мы анализировали все обращения абонентов в сервисные центры компании. Выяснилось, что больше 50% приходят именно за справками на субсидии. Так, с января по март к нам обратился 5671 человек за получением документов об отсутствии задолженности за потреблённую электроэнергию. Именно по этой причине было принято решение разместить в сервисных центрах информационные стенды с объявлением, что получать справки от БГЭС с 1 января не требуется. И, судя по вашему письму, это правильное решение.

    Напомним, изменения внесены в статью 159 Жилищного кодекса РФ «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Часть 7.1 данной статьи говорит следующее: «Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченное им учреждение самостоятельно запрашивает в порядке, установленном правительством Российской Федерации, сведения, получение которых возможно в рамках межведомственного информационного взаимодействия и которые необходимы для принятия решения о предоставлении субсидий. Требовать от граждан документы, содержащие указанные сведения, не допускается».

    Как получить субсидии без справок от горэлектросети? БГЭС ответила на вопросы барнаульцев

    Как получить субсидии без справок от горэлектросети? БГЭС ответила на вопросы барнаульцев

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