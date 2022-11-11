Как устроиться на работу в БГЭС? Энергетики ответили на вопросы читателей amic.ru

Вопрос Маргарита: «Говорят, у вас хорошие зарплаты, у меня бухгалтерский стаж три года на торговом предприятии, закончила наш АлтГУ. Есть открытые вакансии в компании или как попасть в резерв»? Ответ начальника отдела по управлению персоналом БГЭС Ларисы Ильиной: Маргарита, вы правы, мы можем совершенно обоснованно утверждать, что обеспечиваем нашим сотрудникам достойные условия труда. Во-первых, это конкурентоспособная заработная плата, которая ежегодно индексируется. Во-вторых, все социальные гарантии и комфортные условия работы. Помимо уютных офисов, у нас есть столовая, служебный транспорт и спортзал. В-третьих, компания заинтересована в постоянном развитии своих сотрудников и повышении уровня их профессиональных навыков. Ежегодно сотрудники БГЭС обучаются по «Президентской программе переподготовки управленческих кадров». Мы участники национального проекта «Производительность труда», «Губернаторской программы переподготовки инженерных кадров для промышленности и энергетики в Алтайском крае». В Барнаульской горэлектросети развита корпоративная культура: конкурсы, мероприятия, праздники, такие как День энергетика и день рождения компании, стали многолетней доброй традицией. Работать у нас престижно и интересно. Именно по этой причине в компании низкий уровень текучести кадров. Наши сотрудники ценят свою работу, в коллективе большое количество трудовых юбиляров со стажем от 10 до 30 лет. Что касается второй части вашего вопроса. Наш штат специалистов бухгалтерии полностью укомплектован, но мы с радостью предложим вам встать в кадровый резерв компании. Анкета кандидата размещена на нашем официальном сайте, в разделе « Работа в компании ». Анкету вместе со своим резюме необходимо направить на электронную почту ism@bges.ru. Актуальные вакансии вы можете отслеживать самостоятельно, их мы размещаем на своём официальном сайте или на таких рекрутинговых платформах, как HeadHunter и «Работа в России».

Вопрос Наталья Ивановна: «Пришла в ваш офис и увидела табличку, оказывается, справки больше не нужны на субсидии. Скажите мне, где эта табличка была в апреле или раньше, когда я два часа отстояла в очереди на Ползунова?»



Ответ начальника управления продаж электроэнергии населению БГЭС Светланы Парфеновой:

Мы сожалеем, что вы не были вовремя проинформированы об изменениях в законодательстве. Действительно, получать справки на субсидии от Барнаульской горэлектросети, чтобы подтвердить отсутствие долгов за электроэнергию, больше не требуется. С 1 января 2022 года внесены изменения в Жилищный кодекс РФ. Теперь достаточно предоставить в органы соцзащиты или МФЦ чеки об оплате услуг.



На официальном сайте компании информация об изменениях в законодательстве была размещена 17 января. В течение года мы регулярно информируем об этом наших абонентов на сайте БГЭС, в официальных аккаунтах нашей компании во «ВКонтакте» и в Telegram, а также с помощью средств массовой информации. В течение первого квартала 2022 года мы анализировали все обращения абонентов в сервисные центры компании. Выяснилось, что больше 50% приходят именно за справками на субсидии. Так, с января по март к нам обратился 5671 человек за получением документов об отсутствии задолженности за потреблённую электроэнергию. Именно по этой причине было принято решение разместить в сервисных центрах информационные стенды с объявлением, что получать справки от БГЭС с 1 января не требуется. И, судя по вашему письму, это правильное решение.



Напомним, изменения внесены в статью 159 Жилищного кодекса РФ «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Часть 7.1 данной статьи говорит следующее: «Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченное им учреждение самостоятельно запрашивает в порядке, установленном правительством Российской Федерации, сведения, получение которых возможно в рамках межведомственного информационного взаимодействия и которые необходимы для принятия решения о предоставлении субсидий. Требовать от граждан документы, содержащие указанные сведения, не допускается».