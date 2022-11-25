Округлили. В Барнауле определили новую стоимость проезда в общественном транспорте

В Барнауле координационный совет по ценообразованию установил экономически обоснованные тарифы для пассажироперевозок, сообщает мэрия.

Напомним, в начале ноября глава Барнаула Вячеслав Франк поручил пересмотреть цены на проезд, однако власти воздержались от указания точных цифр и конкретных дат. До этого перевозчики заявили о необходимости повышения до 45-60 рублей, пояснив, что такая прибавка «может стать спасательным кругом».

В мэрии указали, что перевозчики предоставили на рассмотрение документы, по которым стоимость проезда должна составлять от 32 до 34 рублей.

«Комитетом экономического развития была проведена экспертиза, которая подтвердила рост расходов перевозчиков, однако с учётом социальной значимости вопроса предложено увеличить стоимость проезда только до 30 рублей при оплате за наличный расчёт и банковской картой», — отметили власти.

Пассажиры, регулярно пользующиеся общественным транспортом, могут подобрать тарифный план, чтобы сэкономить на проезде.

Так, по «единому проездному» стоимость поездки увеличится на 1 рубль и составит 24 рубля. Для школьников, студентов и пенсионеров по возрасту стоимость поездки также увеличится только на 1 рубль и составит от 9 до 16 рублей. По «электронному кошельку» проезд увеличится на 2 рубля и составит 26 рублей.

Установить новые цены на проезд в общественном транспорте и тарифные планы предложили с 1 января 2023 года.

Стоит отметить, что предложение координационного совета носит рекомендательный характер. Окончательное решение о повышении стоимости проезда должен принять Вячеслав Франк.

Ранее amic.ru рассказал, почему перевозчики считают, что они находятся в «условиях выживания» и почему их не устраивает тариф, с прошлого изменения которого прошёл всего год.

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