На площади Сахарова проходит праздник «Барнаул спортивный — город чемпионов», посвященный 292-летию алтайской столицы.

«В центре города только спорт, спорт и спорт. Вполне мило, детей много. Ещё и шахматы», — отметил корреспондент amic.ru.

Возле ледового дворца «Титов-Арена» установили пять баскетбольных ферм для соревнований на Кубок города Барнаула, а также несколько площадок для других видов спорта. Проходят состязания по 10 видам спорта. Кроме того, оборудовали стену для скалолазания.

День города отмечают по-спортивному / Фото: amic.ru

Напомним, площадь Сахарова — центральное место спортивного праздника. Здесь пройдут награждение юных спортсменов за успехи, показательные выступления спортсменов, марафон фитнес-центров и тренажерных залов, а также представят современные направления тренировок.

Ранее amic.ru назвал топ-5 мест, куда можно сходить в День города Барнаула.