Топ-5 мест, куда можно сходить в День города 2022 в Барнауле

Уже завтра в Барнауле пройдёт День города. В этом году на празднике не будет приглашённой звезды или шоу истребителей. Однако интересные активности всё же планируются. Amic.ru собрал топ-5 мест, куда могут сходить барнаульцы на день рождения краевой столицы.

1. Салюты

Одно из интересных и популярных зрелищ в День города — это, пожалуй, салют. Самый масштабный фейерверк длительностью семь минут пройдёт на площади Сахарова в 22:00. В районах города салюты состоятся в это же время. Так, они пройдут в парке «Лесная сказка», на площади перед Дворцом культуры «Южный» в Центральном районе, на площади перед зданием на ул. Германа Титова, 9, в Октябрьском районе и на площади Мира в Ленинском районе.

2. Пауки и богомолы в «Лесной сказке»

В парке «Лесная сказка» с 14 до 16 часов людям покажут настоящих живых пауков, богомолов, эублефаров и других экзотических беспозвоночных. В парке говорят, что животные безобидны и безопасны, а смотреть за ними будут сотрудники Института биологии и биотехнологии АГУ.

День города в Барнауле / Фото: amic.ru

3. Фестиваль национальных кухонь

Недалеко от ул. Мало-Тобольской, в парке «Центральный», пройдёт фестиваль национальных кухонь «Единой семьёй в Барнауле живём». На нём можно будет увидеть людей в красочных национальных костюмах, а также попробовать кухню разных народов.

В «Центральном» появится целая «национальная деревня». Она будет состоять из 22 конструкций, стилизованных под национальные жилища с именными табличками. В каждом из них будут выставки предметов национального быта, ремёсел и искусства. Также гости на площадке смогут пострелять из лука, сыграть в гигантское домино и в городки.

4. Спортивные мероприятия на Сахарова

Основным местом для спортивных турниров станет площадь Сахарова. Здесь пройдут соревнования по армрестлингу, сдача норм ГТО, марафон по поднятию гири, фестиваль силовых видов спорта, соревнования по плаванию, хоккею на траве, спортивному ориентированию, а также мастер-классы. Турнир по уличному баскетболу на Кубок города стартует в 10:00 у «Титов Арены».

А ещё в 17:00 состоится турнир по ММА «Алтайское сражение» около Старого базара. Всего пройдёт 10 поединков, в которых поучаствуют как любители, так и профессионалы.

Баскетбол / Фото: amic.ru

5. Выставки на ул. Мало-Тобольской

На улице Мало-Тобольской 10 утра пройдут две выставки — «Барнаул туристский» и «Город мастеров». Там сделают фотозону в виде входа в барнаульский метрополитен со светящейся буквой «М», рядом с ней будет работать аниматор в форме работника метро, который будет чеканить монеты с изображением барнаульского метрополитена. В исторической зоне кузнец и гончар проведут мастер-класс с полным набором инструментов.

А ещё на Мало-Тобольской будут актёры, загримированные под исторических личностей, которые внесли большой вклад в развитие краевой столицы. Жители города на площадке также смогут поучаствовать в квесте по знаковым местам города.

Отметим, что это не все запланированные мероприятия на день рождения Барнаула. Ещё в городе пройдёт фестиваль косплея в ТЦ «Галактика», финал конкурса «Мисс Барнаул», праздничные концерты в разных районах краевой столицы и другие развлечения.

Новости

Общество 292 года Барнаулу. Что посмотреть, где развлечься и во сколько будет салют в День города

Новости

Спорт Баскетбол, ММА и гонки. Какие спортивные мероприятия пройдут в Барнауле на День города?