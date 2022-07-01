В Барнауле и пригороде на пять дней отключат газ из-за ремонтных работ

В Барнауле и пригородных посёлках с 5 по 9 июля отключат газ из-за ремонтных работ, которые пройдут в районе от улицы Герцена до санатория «Барнаульский». Как сообщает пресс-центр мэрии, за это время рабочие заменят запорную арматуру, которая успела износиться за годы эксплуатации.

«Работы по замене проводятся в связи с износом задвижек. Запорная арматура при необходимости отключает газ в трубе. Чтобы эти отключающие устройства на газопроводах работали исправно, за ними необходимо следить и в случае необходимости производить замену», — пояснил главный инженер, первый заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Алексей Гладких.

Как объяснили в «Газпром газораспределние Барнаул», работы связаны с износом задвижек. Под временное отключение попадает большинство улиц посёлка Лебяжьего, две улицы на станции Ползуново, посёлки Южный, Бельмесёво, Борзовая Заимка, Цветы Алтая, большинство домов на улицах в нагорной части Барнаула, часть «старого» города, Булыгино и район ВРЗ. Полный список можно увидеть по этой ссылке.