В Барнауле после дождика опять затопило улицу Попова, где недавно прочистили ливнёвку

В Барнауле улицу Попова снова затопило, причём дождь был несильный, сообщает «В курсе 22».

«Как обычно. Попова купается при каждом дожде», — отметили в комментариях.

Улица Попова в Барнауле / Фото: vk.com/vkurse22barnaul

Напомним, 26 августа сообщили об окончании работ по очистке ливневой канализации на улице Попова в районе пересечения с Павловским трактом. В работам приступили 3 августа.

«На участке протяжённостью 350 метров работали две бригады на комбинированных каналопромывочных автомобилях. Во время прочистки канализации вывезли больше двух грузовиков камней, бытового мусора и ила», — сообщили ранее.

Чистить ливнёвку начали после того, как в конце июля на пересечении улиц Попова и Сергея Семёнова ребёнка подхватил поток воды и едва не утащил под колёса автомобиля. Власти Барнаула отметили, что ливневая канализация находится в работоспособном состоянии, однако с большим количеством воды она справиться не может.

Кстати, общая протяжённость закрытой сети ливневой канализации Барнаула — 128,6 км. При этом для улучшения ситуации необходимо дополнительно построить около 325 км новой сети.