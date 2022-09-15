В Барнауле построят тротуар в переулке, где люди рискуют скатиться под машину

В Барнауле построят тротуар в переулке Ядринцева, где затруднительно не только проехать с ребёнком в коляске, но и даже просто пройти, сообщает «Толк».

Ранее в паблике «Барнаул 22» местные жители попросили обратить внимание на участок улицы Ядринцева — от улицы Папанинцев до улицы Крупской, причём в обе стороны. Они напомнили, что по этому тротуару дети ходят в школу.

«Сейчас там ещё нормально. А вот зимой, когда едешь по потёмкам — там освещения нет от слова совсем, едешь и молишься, чтобы на дорогу никто не выбежал», — отметили в комментариях.

Более того, если ещё недавно в том районе был частный сектор, то сегодня там возвышаются красивые многоэтажки. Местных жителей не устраивает происходящее на тротуаре зимой, после дождей и во время таяния снега.

«Работы уже запланированы, на них заложили средства. Начать устройство тротуаров обещают в конце сентября», — отмечает издание со ссылкой на администрацию Барнаула.

Тротуар построят / Фото: vk.com/barneos22