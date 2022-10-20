В Барнаул приедут десять новых трамваев

Барнаул до 31 марта получит десять новых трамваев, сообщили в Минтрансе Алтайского края.

На эти цели направят 716,4 млн рублей из регионального бюджета. Контракт на поставку уже заключили с компанией «Автотехкомплект».

По словам руководителя министерства Анатолия Воронова, такая закупка осуществляется впервые за долгое время, что, «безусловно, можно считать знаковым событием». Он также отметил, что на текущем этапе у ведомства «нет никаких сомнений» по поводу исполнения условий контракта.

Новые трамваи, которые поступят в Барнаул, будут иметь низкий пол, четыре двери и обладать вместимостью до 150 человек, 34 из которых смогут ехать сидя.

«Также вагоны будут оборудованы кондиционером, откидной рампой для возможности въезда и выезда инвалидных колясок, автоинформатором с возможностью радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями, видеокамерами обзора салона, а также электронными информационными табло», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в алтайской столице повысили стоимость проезда в общественном транспорте.