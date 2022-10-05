В Барнауле производитель газоблоков четыре месяца «кормит завтраками» десятки заказчиков

Жительница Барнаула рассказала в паблике «Барнаул 22», как больше четырёх месяцев не может получить оплаченные газоблоки на предприятии, которое «закрылось и продолжало принимать заказы».

«В апреле обратились к человеку, производящему газоблоки. Заключили договор, по которому была полная предоплата. Поставка была запланирована после 20 мая. Однако никаких газоблоков мы не увидели. Хозяин производства терялся, не отвечал на звонки, кормил завтраками и вечно находились неразрешимые проблемы. После поездки на производство были шокированы тем, что мы в своей беде не одни. Ещё больше 20 человек остались ни с чем», — рассказала женщина.

Как оказалось, хозяин производства собрался продать бизнес. Люди обратились в полицию, но «приходили отписки об отказах в возбуждении дела, потому как гражданин объяснял, что всем всё вернёт».

«Всё лето мы тщетно пытались вернуть свои деньги, но у хозяина находилась тысяча причин, по которым он не может вернуть нам всем деньги. Полиция не видит никаких преступных действий. Мы написали коллективное заявление в прокуратуру, сейчас ведётся разбирательство — срок рассмотрения продлили, поскольку не все отделы полиции предоставили прокуратуре нужные сведения», — отметила жительница Барнаула.

По её словам, бизнесмен при уже закрытом производстве «продолжал публиковать объявление и предлагал услуги по изготовлению газоблоков».

Ранее сообщали о барнаульском «мебельщике Валере», который обманул десятки клиентов и продолжал работать.