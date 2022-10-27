В Барнауле «уплотнят» два автобусных маршрута, чтобы люди на минуту меньше ждали на остановках

В Барнауле на комиссии по организации пассажирских перевозок решили увеличить количество транспорта на двух маршрутах — № 78 и 47, сообщает мэрия.

«Увеличить количество транспорта по одной единице, что позволит сократить интервал движения на одну минуту», — уточнили власти города.

При этом на маршруте № 47, где будет работать 24 автобуса, ещё требуется увеличение транспорта. Однако у перевозчика отсутствуют необходимые средства на приобретение машин.

Также на комиссии утвердили схему движения маршрута № 76, которая с июня действовала в тестовом режиме. Теперь автобусы будут ходить по улицам Попова, Взлётной, Сергея Ускова, Северному Власихинскому проезду до конечной остановки в районе спортивно-гостиничного комплекса «Темп» в 1-м Балтийском проезде.

«Ранее по проезду Северному Власихинскому отсутствовали маршруты общественного транспорта», — уточнили в мэрии.

Кроме того, на заседании рассмотрели вопрос изменения схемы движения маршрутов № 33р и 35, но от корректировки отказались.

Напомним, в начале октября жители Барнаула пожаловались на работу перевозчиков сразу на трёх маршрутах — № 80, 70 и 65.