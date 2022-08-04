В мэрии Барнаула решают, какие дворы отремонтировать по нацпроекту в Индустриальном районе

Общественная комиссия в Барнауле выбирает 20 дворов Индустриального района, которые будут благоустроены в 2023 году по национальному проекту «Жилье и городская среда». Напомним, жители домов до 1 мая подавали заявки на участие в нацпроекте. Теперь те дворы, заявки на которые одобрит комиссия, включат в план ремонта на следующий год.

Кто вошел в состав комиссии?

Как сообщили в администрации Барнауле, среди тех, в составе комиссии председатель комитета ЖКХ Денис Ращепкин и его заместитель Алексей Пахоменко, представители администрации Индустриального района, а также депутаты БГД и Алтайского Заксобрания. Председатель комиссии — заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Пашковский.

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Что именно обсуждает комиссия?

Участники заседания обсуждали каждую поданную заявку. Смотрели, каково состояние дворов, рассматривали предложения горожан, проверяли поданные документы.

Алексей Пахоменко подчеркнул, что реализация этого нацпроекта, это не просто облычный ремонт придомовых территорий, а повышение гражданской активности.

«Это гражданская активность жильцов дома по общему решению, что сделать и как. Диалог с представителями УК и жителями при защите проекта помогает учесть все детали для успешной реализации будущего благоустройства», — сказал Пахоменко.

После того, как Общественная комиссия рассмотрит и оценит все предложения, будет сформирован список дворов, которые отремонтируют по программе в 2023 году. Предполагается, что всего в следующем году будут отремонтированы 20 дворов Индустриального района.

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Сколько всего заявок поступило от жителей?

Жители Барнаула подали 96 заявок на благоустройство дворовых территорий по национальному проекту «Жилье и городская среда» в 2023 году.

В 2022 году в рамках нацпроекта в столице Алтайского края приведут в порядок 65 дворов. На эти цели выделено 241,6 миллионов рублей.