Все по плану. В Барнауле завершают благоустройство зеленых зон, за которые голосовали горожане

Благоустройство зелёных зон, которые выбрали барнаульцы в ходе голосования по нацпроекту «Жильё и городская среда», подходит к завершению. Вспоминаем, какие общественные уголки горожане хотели привести в порядок и что из этого получилось.

Набережная Оби

12 тысяч жителей Барнаула проголосовали за то, чтобы власти благоустроили участок набережной Оби. И это пожелание исполнилось. Летом 2022 года рабочие обустроили ещё 196 метров набережной, таким образом, общая длина прогулочной зоны теперь 800 метров. На работы было выделено 16,4 миллиона рублей.

В рамках проекта рабочие отремонтировали опорную стенку, уложили плитку и асфальтобетон на центральной прогулочной аллее.

Установили солнцезащитные навесы. А под ними появились 14 скамеек и 7 лежаков для отдыха. 38 фонарей освещают прогулочную зону по вечерам. Для велосипедистов оборудовали три велопарковки. Высадили 18 деревьев. Это ивы, яблони, клёны и липы.

Теперь набережная стала уютной. А чтобы она была чистой, здесь установили 22 урны.

Ну а чтобы прогуливающие никуда не опаздывали, на набережной поставили часы на опоре. Они уже стали местной достопримечательностью.

Новый участок набережной выполнен в том же стиле, что и ранее отремонтированная часть. При этом в администрации подчёркивают: работы выполнили на территории, которая относится к муниципальной собственности: она начинается через 50 метров от опор моста до выхода на троллейбусную остановку.

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Парк «Юбилейный»

Горожане решили привести в порядок парк, который очень долгое время считался криминогенной зоной Барнаула.

Всё лето шли работы и к настоящему времени рабочие завершили ремонт арки у входа в парк, убрали аварийные деревья. А на центральной аллее и площадке для мероприятий успели уложить плитку и асфальт. Также установили скамьи и урны и даже начали высадку молодых деревьев. Уже скоро здесь появится освещение и камеры видеонаблюдения.

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Кроме того, 31 мая 2022 года завершилось голосование, во время которого жители города выбрали дизайн-проект второго этапа благоустройства парка «Юбилейный». Работы будут продолжены в 2023 году.

Парк «Изумрудный»

В парке «Изумрудный» идёт третий этап благоустройства в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Здесь реализуется масштабный проект по восстановлению пруда. Также планируется обустроить островок с беседкой, рядом с зоной отдыха — пешеходные дорожки, освещение, установят беседки, скамейки. Запланирована детская площадка. В администрации города отмечают, что на данный момент в «Изумрудном» уже на 40% выполнены работы по укладке изоляционного слоя в будущем водоёме.

Сквер Медиков

Этим летом в Барнауле появился новый зелёный уголок. Это сквер Медиков по адресу улица Чкалова, 62а.

Здесь сделали плиточное покрытие и бордюры. Рабочие установили фонари, поставили скамейки, а также высадили деревья и кусты сирени. На этой неделе в сквере обустраивают систему автополива.

В целом работы по благоустройству нового сквера обошлись в 6,3 млн рублей.