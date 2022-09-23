Все по плану. В Барнауле завершают благоустройство зеленых зон, за которые голосовали горожане

Вспоминаем, какие территории просили привести в порядок барнаульцы

23 сентября 2022, 16:48

Благоустройство зелёных зон, которые выбрали барнаульцы в ходе голосования по нацпроекту «Жильё и городская среда», подходит к завершению. Вспоминаем, какие общественные уголки горожане хотели привести в порядок и что из этого получилось.

Набережная Оби

12 тысяч жителей Барнаула проголосовали за то, чтобы власти благоустроили участок набережной Оби. И это пожелание исполнилось. Летом 2022 года рабочие обустроили ещё 196 метров набережной, таким образом, общая длина прогулочной зоны теперь 800 метров. На работы было выделено 16,4 миллиона рублей.

В рамках проекта рабочие отремонтировали опорную стенку, уложили плитку и асфальтобетон на центральной прогулочной аллее.

Установили солнцезащитные навесы. А под ними появились 14 скамеек и 7 лежаков для отдыха. 38 фонарей освещают прогулочную зону по вечерам. Для велосипедистов оборудовали три велопарковки. Высадили 18 деревьев. Это ивы, яблони, клёны и липы.

Теперь набережная стала уютной. А чтобы она была чистой, здесь установили 22 урны.

Ну а чтобы прогуливающие никуда не опаздывали, на набережной поставили часы на опоре. Они уже стали местной достопримечательностью.

Новый участок набережной выполнен в том же стиле, что и ранее отремонтированная часть. При этом в администрации подчёркивают: работы выполнили на территории, которая относится к муниципальной собственности: она начинается через 50 метров от опор моста до выхода на троллейбусную остановку.

С навесами и лавочками: в Барнауле завершили благоустройство участка набережной Оби

С навесами и лавочками: в Барнауле завершили благоустройство участка набережной Оби

Парк «Юбилейный»

Горожане решили привести в порядок парк, который очень долгое время считался криминогенной зоной Барнаула.

Всё лето шли работы и к настоящему времени рабочие завершили ремонт арки у входа в парк, убрали аварийные деревья. А на центральной аллее и площадке для мероприятий успели уложить плитку и асфальт. Также установили скамьи и урны и даже начали высадку молодых деревьев. Уже скоро здесь появится освещение и камеры видеонаблюдения.

Как выглядит барнаульский парк «Юбилейный» на финише первого этапа благоустройства

Как выглядит барнаульский парк «Юбилейный» на финише первого этапа благоустройства

Кроме того, 31 мая 2022 года завершилось голосование, во время которого жители города выбрали дизайн-проект второго этапа благоустройства парка «Юбилейный». Работы будут продолжены в 2023 году.

Парк «Изумрудный»

В парке «Изумрудный» идёт третий этап благоустройства в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Здесь реализуется масштабный проект по восстановлению пруда. Также планируется обустроить островок с беседкой, рядом с зоной отдыха — пешеходные дорожки, освещение, установят беседки, скамейки. Запланирована детская площадка. В администрации города отмечают, что на данный момент в «Изумрудном» уже на 40% выполнены работы по укладке изоляционного слоя в будущем водоёме.

Сквер Медиков

Этим летом в Барнауле появился новый зелёный уголок. Это сквер Медиков по адресу улица Чкалова, 62а.

Здесь сделали плиточное покрытие и бордюры. Рабочие установили фонари, поставили скамейки, а также высадили деревья и кусты сирени. На этой неделе в сквере обустраивают систему автополива.

В целом работы по благоустройству нового сквера обошлись в 6,3 млн рублей.

Восстановление знаменитого пруда в парке «Изумрудный» обойдется Барнаулу в 60 млн рублей

Восстановление знаменитого пруда в парке «Изумрудный» обойдется Барнаулу в 60 млн рублей

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