Выставка ретротехники проходит в Барнауле в День города
Горожане могут посмотреть на старые автомобили, мотоциклы и военную технику
3 сентября 2022, 14:10, Илья Звягинцев
Празднование Дня города продолжается в Барнауле. В центре краевой столицы проходит выставка ретротехники.
Барнаульцы и гости города могут посмотреть на старые автомобили, военную и спецтехнику, а также мотоциклы.
В это же время на улице Мало-Тобольской проходит выставка современного искусства. Там разместили пять больших деревянных призм. Четыре показывают различные этапы развития Барнаула: горнозаводской, купеческий, советский и современный. Пятая стала воплощением легенды о Голубой даме.
Самый спортивный День города. В центре Барнаула юные спортсмены демонстрируют своё мастерство — от карате до шахмат
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