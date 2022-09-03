Выставка ретротехники проходит в Барнауле в День города

Празднование Дня города продолжается в Барнауле. В центре краевой столицы проходит выставка ретротехники.

Барнаульцы и гости города могут посмотреть на старые автомобили, военную и спецтехнику, а также мотоциклы.

В это же время на улице Мало-Тобольской проходит выставка современного искусства. Там разместили пять больших деревянных призм. Четыре показывают различные этапы развития Барнаула: горнозаводской, купеческий, советский и современный. Пятая стала воплощением легенды о Голубой даме.