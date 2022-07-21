За пешеходной зоной от ТЦ «Пионер» до Дома быта закрепят бригаду рабочих

За пешеходной зоной от ТЦ «Пионер» до Дома Быта в Барнауле в осенне-зимний период закрепят отдельную бригаду дорожных рабочих и техники, сообщает Telegram-канал «Мост».

Они должны будут поддерживать чистоту и порядок на тротуарах и лестничных маршах, а также сделать движение пешеходов максимально комфортным и безопасным.

«Такую задачу поставил замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев перед дорожными службами в ходе еженедельного совещания по реконструкции путепроводов на проспекте Ленина», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что работы по демонтажу путепровода на проспекте Ленина выполняются согласно графику. На этой неделе рабочие завершат устройство буронабивных свай под опоры теплосетей и приступят к их возведению.