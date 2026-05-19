Барнаульцам предложили узнать состав своего тела перед пляжным сезоном

Чтобы с гордостью принимать комплименты от противоположного пола

19 мая 2026, 14:00, ИА Амител

Биоимпедансометрия / Фото: Центр общественного здоровья

Жителям Барнаула предложили бесплатно подготовиться к пляжному сезону вместе с Центром общественного здоровья и в рамках госгарантий узнать состав своего тела.

Биоимпедансометрия — это уникальное обследование, которое позволяет узнать, сколько в теле человека содержится мышечной, жировой и костной тканей в процентном соотношении, содержание общей жидкости в организме, уровень двигательной активности и физической выносливости, потребление белкового компонента в питании, а также определить, насколько быстро протекают обменные процессы.

«Эта процедура не доставляет боли и дискомфорта, выполняется на оборудовании экспертного класса. Сегодня такой же анализатор представлен в ФИЦ питания и биотехнологии в Москве», — подчеркнули в медучреждении.

Данная процедура рекомендована людям:

следящим за своим весом;

тем, кто часто посещает тренажерные залы;

находящимся в группе риска по заболеваниям костей, мышц, почек, эндокринной системы;

больным гипертонией и другими патологическими состояниями, вызывающими образование скрытых отеков.

«Готовьтесь к пляжному сезону вместе со специалистами профилактической медицины и с гордостью принимайте комплименты от противоположного пола!» — добавили в Центре общественного здоровья.

Обследование проводится в рамках государственных гарантий (бесплатно) в КГБУЗ "Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики" (г. Барнаул, ул. Ползунова, 23 и ул. Сиреневая, 9, корпус 2) с 08:00 до 15:00 (обед с 12:00 до 13:00).



При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Предварительная запись по тел.: 8 (3852) 63-18-43 и 8 (3852) 42-70-19.