В преддверии дачного сезона жителям Барнаула предложили проверить кровь на холестерин
Резкое увеличение физической нагрузки на даче может спровоцировать проблемы со здоровьем
10 апреля 2026, 10:24, ИА Амител
В Барнауле жителей призывают проверить здоровье перед началом дачного сезона — в апреле можно бесплатно пройти экспресс-диагностику и узнать уровень холестерина, сообщили в Краевом центре общественного здоровья.
Медики напоминают, что резкое увеличение физической нагрузки на даче — работа в огороде, активный отдых — может спровоцировать проблемы со здоровьем, особенно при повышенном холестерине, который часто никак себя не проявляет.
«Садовые участки, огороды, уютные шашлычные площадки, прогулки по лесу и купание в речке — все это часть летней жизни на даче. Чтобы избежать неприятностей со здоровьем, необходимо правильно подготовиться», — отмечают специалисты.
По словам врача по медицинской профилактике Светланы Березовской, высокий холестерин повышает риск инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Обследование занимает около 30 минут, включает анализ крови и консультацию терапевта. Пройти его можно в будние дни в Краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики по двум адресам: на улице Ползунова, 23 и на улице Сиреневой, 9, корпус 2. Прием ведется в будние дни с 08:00 до 15:00. С собой нужно взять полис ОМС, паспорт и СНИЛС.
11:09:20 10-04-2026
че , продажи статинов упали?
люди умнеть начали
12:58:45 10-04-2026
Чтоб пива не перепили и шашлыки не пережрали?
09:00:28 11-04-2026
медика больше заняться нечем?