В преддверии дачного сезона жителям Барнаула предложили проверить кровь на холестерин

Резкое увеличение физической нагрузки на даче может спровоцировать проблемы со здоровьем

10 апреля 2026, 10:24, ИА Амител

В Барнауле жителей призывают проверить здоровье перед началом дачного сезона — в апреле можно бесплатно пройти экспресс-диагностику и узнать уровень холестерина, сообщили в Краевом центре общественного здоровья.

Медики напоминают, что резкое увеличение физической нагрузки на даче — работа в огороде, активный отдых — может спровоцировать проблемы со здоровьем, особенно при повышенном холестерине, который часто никак себя не проявляет.

«Садовые участки, огороды, уютные шашлычные площадки, прогулки по лесу и купание в речке — все это часть летней жизни на даче. Чтобы избежать неприятностей со здоровьем, необходимо правильно подготовиться», — отмечают специалисты.

По словам врача по медицинской профилактике Светланы Березовской, высокий холестерин повышает риск инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Обследование занимает около 30 минут, включает анализ крови и консультацию терапевта. Пройти его можно в будние дни в Краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики по двум адресам: на улице Ползунова, 23 и на улице Сиреневой, 9, корпус 2. Прием ведется в будние дни с 08:00 до 15:00. С собой нужно взять полис ОМС, паспорт и СНИЛС.