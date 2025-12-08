Барнаульцам проведут предновогодний чек-ап здоровья в ТРЦ "Европа"
Курящим дополнительно предложат тест на содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе
08 декабря 2025, 22:30, ИА Амител
Перед новогодними праздниками барнаульцы смогут бесплатно пройти экспресс-обследование. Центр общественного здоровья запускает чек-ап, который поможет выявить ранние признаки хронических заболеваний и получить рекомендации специалистов.
Всего за 30 минут участникам предложат измерить уровень глюкозы и холестерина, проверить работу сердца, артериальное и внутриглазное давление, оценить мышечную силу, рост, вес и индекс массы тела. Курящим дополнительно предложат тест на содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе. После обследования врач подробно разъяснит результаты и расскажет, на что стоит обратить внимание.
Проверку можно пройти в Барнауле по адресу: Павловский тракт, 251в (ТРЦ "Европа"). Пункт будет работать с 10 по 12 декабря – ежедневно с 10:00 до 15:00.
Для участия необходимы паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Все исследования проводят на современном портативном оборудовании, позволяющем получать результаты сразу на месте.
Ранее сообщалось, что барнаульские врачи выявили у 70-летней пациентки рак сигмовидной кишки на самой ранней стадии во время диспансеризации.
11:50:36 09-12-2025
Это все можно сделать самому дома
17:19:47 09-12-2025
Отмываем? Ну-ну...