Серьезное заболевание нашли у жительницы Барнаула при диспансеризации
Болезнь удалось заметить на раннем этапе
26 ноября 2025, 11:00, ИА Амител
Барнаульские врачи выявили у 70-летней пациентки рак сигмовидной кишки на самой ранней стадии во время диспансеризации.
Как сообщает "Катунь 24", женщина пришла в городскую больницу № 3 без каких-либо жалоб, однако после анализов ее направили на фиброколоноскопию. Исследование показало "рак сигмовидной кишки на фоне полипа".
Опухоль удалось удалить на раннем этапе, поэтому пациентке не потребовались ни химиотерапия, ни лучевая терапия. Сейчас женщина находится под наблюдением онколога. Контрольные исследования проведут через год, сообщили в Минздраве Алтайского края.
Ранее в барнаульской поликлинике № 14 в рамках диспансеризации выявили редкую онкопатологию у 52-летнего мужчины.
Ох уж эта диспансеризация, в прошлом году про неё волна шла. Зашёл на Госуслуги, я оказывается тоже прошёл. С родственниками оказалось тоже самое. А потом и вообще опубликовали, что каждый второй или третий житель края прошел диспансеризацию. И вот тут начинаешь задумываться, либо мы не жители края, либо какая-то коллективная проблема с памятью, ну либо там параллельные реальности какие-то. Других объяснений просто не удается найти. В Минздраве эту ситуацию комментировали, оказывается действительно бывают единичные случаи с несоответствием информации.
11:17:54 26-11-2025
Гость (11:08:21 26-11-2025) Ох уж эта диспансеризация, в прошлом году про неё волна шла.... походу нас обследует ИИ, а мы то и не знаем.
11:38:20 26-11-2025
Гость (11:17:54 26-11-2025) походу нас обследует ИИ, а мы то и не знаем.... Да вообще всё больше ощущение, что бывшие братья , а ныне сёстры. Были правы в своей "матрице". Ну что-то конкретно не так с этим миром согласитесь
13:26:48 26-11-2025
Гость (11:08:21 26-11-2025) Ох уж эта диспансеризация, в прошлом году про неё волна шла.... мне каждый год звонят предлагают пройти но я прохожу на работе они спрашивают мы тогда отметим что прошли вы не против, я отвечаю да ради бога?
22:51:43 26-11-2025
Гость (11:08:21 26-11-2025) Ох уж эта диспансеризация, в прошлом году про неё волна шла.... это тоже самое что тебя сделали папой, хотя ты детей не делал.
15:41:22 26-11-2025
Ни врач должен бегать за пациентом, а пациент самостоятельно заботится о своем здоровье. Люди старше 40 лет ЕЖЕГОДНО сами должны приходить на диспансеризацию. сейчас это можно сделать в любое время в любой день. Занимает максимум 2 часа. Находят кучу заболеваний.
16:14:52 26-11-2025
гость (15:41:22 26-11-2025) Ни врач должен бегать за пациентом, а пациент самостоятельно... И что они там найдут за 2 часа?