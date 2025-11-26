Серьезное заболевание нашли у жительницы Барнаула при диспансеризации

Болезнь удалось заметить на раннем этапе

26 ноября 2025, 11:00, ИА Амител

Врач смотрит снимки женщины / Фото: amic.ru

Барнаульские врачи выявили у 70-летней пациентки рак сигмовидной кишки на самой ранней стадии во время диспансеризации.

Как сообщает "Катунь 24", женщина пришла в городскую больницу № 3 без каких-либо жалоб, однако после анализов ее направили на фиброколоноскопию. Исследование показало "рак сигмовидной кишки на фоне полипа".

Опухоль удалось удалить на раннем этапе, поэтому пациентке не потребовались ни химиотерапия, ни лучевая терапия. Сейчас женщина находится под наблюдением онколога. Контрольные исследования проведут через год, сообщили в Минздраве Алтайского края.

Ранее в барнаульской поликлинике № 14 в рамках диспансеризации выявили редкую онкопатологию у 52-летнего мужчины.