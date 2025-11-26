НОВОСТИЗдоровье

Серьезное заболевание нашли у жительницы Барнаула при диспансеризации

Болезнь удалось заметить на раннем этапе

26 ноября 2025, 11:00, ИА Амител

Врач смотрит снимки женщины / Фото: amic.ru
Врач смотрит снимки женщины / Фото: amic.ru

Барнаульские врачи выявили у 70-летней пациентки рак сигмовидной кишки на самой ранней стадии во время диспансеризации.

Как сообщает "Катунь 24", женщина пришла в городскую больницу № 3 без каких-либо жалоб, однако после анализов ее направили на фиброколоноскопию. Исследование показало "рак сигмовидной кишки на фоне полипа".

Опухоль удалось удалить на раннем этапе, поэтому пациентке не потребовались ни химиотерапия, ни лучевая терапия. Сейчас женщина находится под наблюдением онколога. Контрольные исследования проведут через год, сообщили в Минздраве Алтайского края.

Ранее в барнаульской поликлинике № 14 в рамках диспансеризации выявили редкую онкопатологию у 52-летнего мужчины.

Вирус / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В 50 регионах России медики выявили свыше 60 ранее неизвестных вирусов

Специалисты отобрали часть вирусов для более глубокого анализа и исследовали их биологические свойства
НОВОСТИЗдоровье

Барнаул Больницы Медики

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

11:08:21 26-11-2025

Ох уж эта диспансеризация, в прошлом году про неё волна шла. Зашёл на Госуслуги, я оказывается тоже прошёл. С родственниками оказалось тоже самое. А потом и вообще опубликовали, что каждый второй или третий житель края прошел диспансеризацию. И вот тут начинаешь задумываться, либо мы не жители края, либо какая-то коллективная проблема с памятью, ну либо там параллельные реальности какие-то. Других объяснений просто не удается найти. В Минздраве эту ситуацию комментировали, оказывается действительно бывают единичные случаи с несоответствием информации.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:54 26-11-2025

Гость (11:08:21 26-11-2025) Ох уж эта диспансеризация, в прошлом году про неё волна шла.... походу нас обследует ИИ, а мы то и не знаем.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:20 26-11-2025

Гость (11:17:54 26-11-2025) походу нас обследует ИИ, а мы то и не знаем.... Да вообще всё больше ощущение, что бывшие братья , а ныне сёстры. Были правы в своей "матрице". Ну что-то конкретно не так с этим миром согласитесь

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:26:48 26-11-2025

Гость (11:08:21 26-11-2025) Ох уж эта диспансеризация, в прошлом году про неё волна шла.... мне каждый год звонят предлагают пройти но я прохожу на работе они спрашивают мы тогда отметим что прошли вы не против, я отвечаю да ради бога?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:51:43 26-11-2025

Гость (11:08:21 26-11-2025) Ох уж эта диспансеризация, в прошлом году про неё волна шла.... это тоже самое что тебя сделали папой, хотя ты детей не делал.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:41:22 26-11-2025

Ни врач должен бегать за пациентом, а пациент самостоятельно заботится о своем здоровье. Люди старше 40 лет ЕЖЕГОДНО сами должны приходить на диспансеризацию. сейчас это можно сделать в любое время в любой день. Занимает максимум 2 часа. Находят кучу заболеваний.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:52 26-11-2025

гость (15:41:22 26-11-2025) Ни врач должен бегать за пациентом, а пациент самостоятельно... И что они там найдут за 2 часа?

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров